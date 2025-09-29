Postura del gato: el ejercicio de yoga de cinco minutos que fortalece el cuello y alivia el dolor cervical

La postura del gato es ideal para quienes pasan mucho tiempo frente a la computadora.-

La postura del gato, o Marjariasana en sánscrito, es un ejercicio de yoga que se volvió muy popular porque puede practicarse en casa, sin necesidad de experiencia previa ni elementos. Se centra en la columna vertebral y el cuello, ayudando a liberar la tensión acumulada por horas frente a la computadora, el celular o el estrés cotidiano.

Postura del gato: cómo hacerla paso a paso

Colocate en cuatro apoyos sobre una colchoneta o alfombra, con las manos debajo de los hombros y las rodillas alineadas con la cadera. Inspirá profundamente mientras arqueás la espalda hacia abajo, levantando el pecho y llevando el abdomen hacia el piso. El cuello acompaña suavemente mirando hacia arriba. Al exhalar, redondeá la espalda hacia arriba, como si formaras una montaña, llevando el mentón hacia el pecho y activando el abdomen. Repetí el movimiento de manera lenta y coordinada con la respiración entre 5 y 10 veces.

Beneficios de la postura del gato

Fortalece el cuello y la espalda , mejorando la musculatura de soporte.

, mejorando la musculatura de soporte. Aumenta la flexibilidad de la columna y la movilidad articular.

y la movilidad articular. Alivia el dolor cervical y lumbar , reduciendo la rigidez.

, reduciendo la rigidez. Mejora la circulación sanguínea en la zona superior del cuerpo.

en la zona superior del cuerpo. Favorece la relajación mental, al conectar el movimiento con la respiración.

Consejos para practicarla

Hacerla despacio, sin forzar los movimientos.

Mantener la respiración profunda y constante.

Puede combinarse con la postura de la vaca (Bitilasana), alternando entre ambas para potenciar los beneficios.

Evitarla si hay lesiones recientes en la espalda o cuello; en esos casos, consultar previamente con un especialista.

Un ejercicio para sumar a tu rutina diaria

La postura del gato es ideal para quienes pasan mucho tiempo frente a la computadora, sufren de contracturas cervicales o buscan una manera sencilla de empezar a mover el cuerpo. Incorporarla cada mañana o al final del día puede marcar la diferencia en la salud de tu columna y tu bienestar general.