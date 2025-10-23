Qué es el Yoga Nidra: la técnica milenaria que ayuda a dormir mejor y elimina el estrés 

Cada vez más personas buscan alternativas naturales para combatir el insomnio y el estrés, y una de las prácticas que más crece en popularidad es el Yoga Nidra, también conocido como el “yoga del sueño consciente”. Esta técnica de relajación profunda promete mejorar la calidad del descanso, reducir la ansiedad y ayudar a conciliar el sueño de manera natural.

El método fue desarrollado a partir de antiguas tradiciones del yoga y adaptado al ritmo de vida moderno. No requiere experiencia previa ni esfuerzo físico: solo acostarse, cerrar los ojos y dejarse guiar por una meditación dirigida que lleva al cuerpo a un estado de descanso total, mientras la mente permanece consciente.

“Durante el Yoga Nidra, el cerebro entra en un estado de ondas alfa y theta, similares a los que preceden al sueño profundo”, explican los expertos en neurociencia aplicada al bienestar. “En ese momento, el cuerpo descansa y la mente se libera del estrés acumulado”.

Cómo se practica el Yoga Nidra: la técnica milenaria que ayuda a dormir mejor y elimina el estrés

La sesión suele durar entre 20 y 40 minutos y se realiza acostado boca arriba, en un lugar tranquilo y cómodo.

Durante la práctica, el instructor guía la atención a través de distintas etapas:

Formulación de una intención (Sankalpa): una afirmación positiva que se repite mentalmente.

Escaneo corporal: recorrido mental por las distintas partes del cuerpo para liberar tensiones.

Conciencia de la respiración: observación del ritmo respiratorio.

Visualizaciones guiadas: imágenes que ayudan a calmar la mente.

Al finalizar, la persona regresa lentamente al estado de vigilia con una sensación de paz y descanso similar a haber dormido varias horas.

Por qué lo recomiendan para quienes no logran dormirse fácilmente

Estudios recientes han demostrado que el Yoga Nidra:

Reduce la ansiedad y el estrés, principales causas del insomnio.

Disminuye la presión arterial y la frecuencia cardíaca, favoreciendo la relajación.

Estimula el sistema parasimpático, responsable del descanso y la recuperación.

Mejora la concentración y el estado de ánimo al día siguiente.

Algunos especialistas afirman que una sesión de 30 minutos puede equivaler a dos o tres horas de sueño reparador, lo que lo convierte en una herramienta ideal para quienes padecen insomnio o dificultad para desconectarse antes de dormir.

Lejos de ser solo una moda, el Yoga Nidra se consolida como una práctica respaldada por la ciencia y la experiencia de miles de personas que lograron mejorar su descanso sin medicación.