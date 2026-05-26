Tim Spector, experto en microbiota: cuáles son los frutos secos más beneficiosos para el cerebro

Los frutos secos son fundamentales para la salud cerebral.

La alimentación cumple un rol clave en la salud y el bienestar general, y cada grupo de alimentos aporta beneficios específicos al organismo. En ese contexto, el especialista en microbiota Tim Spector aseguró que los frutos secos son fundamentales para proteger la salud cerebral y mejorar distintas funciones del cuerpo.

Durante años, este tipo de alimentos estuvo rodeado de prejuicios por su contenido graso. Sin embargo, el experto explicó que hoy la mirada cambió por completo gracias a nuevas investigaciones.

“Solíamos demonizar los frutos secos porque tenían grasa. Decían que eran muy malos para el corazón. Ahora hemos cambiado totalmente de opinión”, afirmó Spector.

Almendras y salud cerebral

Entre la amplia variedad de frutos secos, el especialista destacó especialmente a las Almendra por sus efectos positivos sobre el cerebro.

“Hay muchos estudios que demuestran que son buenas para la cognición, e incluso tienen algunos efectos leves sobre otros aspectos de la salud cerebral y el estado de ánimo. Son buenas para la microbiota y la salud intestinal”, explicó.

De todos modos, aclaró que la clave no pasa por consumir un único fruto seco, sino por incorporar distintas variedades a la alimentación cotidiana. Según señaló, cada una aporta nutrientes y beneficios diferentes que contribuyen al bienestar general.

Los beneficios de los frutos secos

De acuerdo con distintos estudios citados por especialistas en nutrición, los frutos secos pueden aportar múltiples beneficios:

Mejoran la función cognitiva y el rendimiento cerebral.

Favorecen la salud cardiovascular.

Ayudan al equilibrio de la microbiota intestinal.

Tienen efectos positivos sobre el estado de ánimo.

Aportan grasas saludables, fibra, vitaminas y minerales esenciales.

Además, son alimentos fáciles de incorporar a la rutina diaria, ya sea como snack o integrados en distintas preparaciones.

Cómo sumarlos a la alimentación

Los especialistas recomiendan consumirlos en pequeñas porciones y combinarlos con otros alimentos. Algunas opciones son:

Como snack entre comidas.

En desayunos junto a yogur, avena o cereales.

Incorporados en ensaladas y platos principales.

En mezclas variadas para aprovechar distintos nutrientes.

Aunque durante años quedaron asociados a dietas hipercalóricas, hoy los frutos secos son considerados aliados importantes dentro de una alimentación equilibrada. Para expertos como Tim Spector, su impacto positivo sobre el cerebro, el intestino y el corazón los convierte en un componente clave para cuidar la salud a largo plazo.