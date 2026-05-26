La marca personal como motor de negocios en PYMES y emprendedores

*Oscar Aliaga

Una marca bien trabajada no solo atrae clientes: también abre oportunidades, fortalece la confianza y potencia alianzas. Conversamos con Soledad Depresbítero, especialista en diseño de marcas personales y psicología cognitiva aplicada a la percepción, sobre cómo construir una identidad clara y estratégica puede convertirse en un verdadero motor de crecimiento.

⁠¿Qué significa construir una marca personal aplicada a un negocio pequeño o emprendimiento?

Construir una marca personal no es solamente mostrarse en redes. Es diseñar cómo queremos ser percibidos y qué experiencia genera nuestra presencia en los demás. En un emprendimiento o una PYME, muchas veces la persona y el negocio están profundamente unidos. Por eso, la claridad de quien lidera impacta directamente en la confianza que genera la marca.

La marca personal ayuda a ordenar el mensaje, transmitir valor de manera más simple y construir una identidad reconocible. Y hoy, en un mercado saturado de estímulos, eso se vuelve diferencial.

⁠¿Por qué la claridad en la comunicación de la propuesta puede marcar la diferencia a la hora de conseguir clientes y alianzas?

Porque las personas no eligen solamente por producto o servicio. Eligen por percepción, confianza y comprensión. Cuando alguien comunica con claridad qué hace, para quién lo hace y cuál es su diferencial, reduce la confusión y facilita la decisión del otro.

Desde la psicología cognitiva sabemos que el cerebro necesita simplificar para decidir. Si el mensaje es ambiguo o disperso, se pierde atención y credibilidad. La claridad genera posicionamiento. Y el posicionamiento genera oportunidades.

⁠¿Cuáles son los errores más frecuentes que cometen los emprendedores al comunicar su marca personal?

Uno de los errores más frecuentes es querer comunicar todo al mismo tiempo. Muchos emprendedores tienen muchísimo valor, pero lo expresan de manera desordenada. Hablan desde la urgencia y no desde una estrategia. También sucede que intentan parecerse a otros perfiles que funcionan en redes y terminan perdiendo autenticidad y coherencia.

Otro error común es pensar que la marca personal es solamente estética o exposición. En realidad, tiene que ver con percepción, consistencia y construcción de confianza a largo plazo.

⁠Si tuvieses que definir un proceso para construir un mensaje claro y coherente, ¿cuáles serían los pasos clave?

Foto: Gentileza.

Primero, entender profundamente quién soy, qué mirada tengo y qué problema ayudo a resolver. Después, traducir eso a un mensaje simple y fácil de recordar. Muchas veces el diferencial existe, pero está mal comunicado.

El tercer paso es lograr coherencia entre lo que digo, cómo lo digo y cómo me muestro. Hoy cada punto de contacto comunica: una reunión, una red social, una entrevista o incluso cómo respondemos un mensaje. Y finalmente, sostener el mensaje en el tiempo. Las marcas fuertes no se construyen por impacto inmediato, sino por repetición coherente.

⁠¿Cómo elegir los canales adecuados para mostrar la marca personal sin dispersar esfuerzos?

No todas las personas necesitan estar en todos lados. Lo importante es entender dónde está el público al que queremos llegar y qué tipo de conversación queremos construir.

Hay emprendedores que generan muchísimo negocio desde LinkedIn porque trabajan con empresas. Otros necesitan Instagram porque venden desde lo visual o emocional. Y otros crecen gracias al networking presencial o a los medios de comunicación. La clave no es cantidad de canales, sino profundidad y consistencia en los espacios correctos. Una marca personal sólida genera algo muy valioso: recordación.

⁠¿De qué forma la marca personal puede convertirse en un motor de crecimiento comercial y abrir puertas a nuevas oportunidades?

Cuando una persona logra posicionarse de manera clara, empieza a ser asociada rápidamente a un tema, una capacidad o una mirada específica. Y eso abre oportunidades comerciales, alianzas, prensa, conferencias y nuevos negocios. Hoy las decisiones de compra y contratación están profundamente atravesadas por la confianza y la percepción. Según datos de LinkedIn, los perfiles con una marca personal activa y bien desarrollada generan hasta un 45% más de oportunidades comerciales y un incremento de hasta el 78% en ventas sociales.

Además, el 82% de los compradores B2B (Business to Business) revisa previamente el perfil y la presencia digital de una persona antes de responder o avanzar en una conversación comercial. Esto demuestra que hoy la visibilidad ya no es solamente exposición: es construcción de credibilidad. Muchas veces las oportunidades no llegan solamente por publicidad o ventas directas. Llegan porque alguien nos recuerda, nos recomienda o piensa en nosotros en el momento indicado. La marca personal funciona como un puente entre percepción, confianza y oportunidad.

⁠¿Podés compartir un caso o ejemplo donde la gestión de marca personal haya impactado directamente en las ventas o alianzas de un emprendedor?

Sí, y sucede más seguido de lo que parece. Trabajé con emprendedores que tenían excelentes productos pero cuya comunicación no transmitía el valor real de lo que hacían. Al ordenar su mensaje, redefinir su posicionamiento y construir una identidad más clara, empezaron a atraer otro tipo de clientes y conversaciones.

En muchos casos, el cambio no estuvo en el producto sino en la percepción que generaban. Cuando una marca logra expresar mejor su diferencial, deja de competir solamente por precio y empieza a competir por valor.

Si un emprendedor quiere empezar hoy mismo a trabajar su marca personal, ¿cuál sería la primera acción práctica que debería realizar?

Foto: Gentileza.

Le diría que haga un ejercicio simple pero muy potente: preguntarse qué quiere que las personas piensen, sientan y recuerden cuando escuchan su nombre o ven su marca. Porque muchas veces comunicamos contenido, pero no construimos percepción de manera consciente.

La marca personal empieza cuando entendemos que cada interacción comunica algo. Y que podemos diseñar esa percepción de forma más estratégica, coherente y humana. La marca personal dejó de ser un complemento para convertirse en una herramienta central de crecimiento y posicionamiento. En un contexto donde la atención es cada vez más limitada, comunicar con claridad, coherencia y humanidad se vuelve una ventaja competitiva real.

Como sostiene Soledad Depresbítero (@soldepresbitero), las personas no conectan solamente con lo que hacemos, sino con la manera en que logramos transmitir quiénes somos, qué representamos y qué experiencia generamos en los demás.

*Fuentes: LinkedIn Sales Solutions / Social Selling Index — Edelman Trust Barometer 2025 — HubSpot Sales & Consumer Trends Report — LinkedIn B2B Marketing Benchmark Report.