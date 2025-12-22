Tips saludables para disfrutar (sin culpas) de las comidas de Navidad y Año nuevo

Prof. Lic. Samuel B. García – Nutricionista / MP: 108



El mes de diciembre es quizás el más temido para quienes no pueden evitar la tentación de comerse “todo” en las mesas navideñas y de fin de año. Como siempre ocurre, el resultado de estas comilonas está a la vista: los kilos de más que nos llevamos son justamente los únicos regalos que detestamos.

Antes de saber cómo podemos evitar la suba abrupta de peso, es necesario tener en cuenta algunos datos. Una cena navideña puede llegar a tener más de 3.000 k/cal, cantidad excesiva si usamos como referencia que una mujer adulta que realiza actividad física moderada necesita alrededor de 1.800 k/cal por día y el hombre entre 2.000 a 2.200.

Algunas ideas de opciones saludables.



A no alarmarse, con unos pequeños cambios, se pueden reducir las calorías y grasas de las comidas. En primer lugar, es preferible ser moderado y probar de todo, pero en pequeñas cantidades, siempre intentando compensar. Con esto no me refiero a ayunar durante todo el día y luego, por la noche, comer como si fuese la última cena, sino a equilibrar las calorías que se consumen en el día. Sea un buen negociador consigo mismo. Prefiera alimentos bajos en calorías como ensaladas, verduras o frutas durante el día para después disfrutar de algún plato más calórico a la noche.

7 consejos saludables para las Fiestas de Fin de Año

Opta por una entrada más liviana: en lugar de fiambres, quesos y embutidos, preferí variedad de bastoncitos de verduras, dips con quesos untables descremados, con el agregado de hierbas. También podes probar con fiambres magros como el lomito horneado, jamón cocido natural.

Quítale la piel al pollo: sácale la piel antes de cocinar para reducir la cantidad de grasa. Para que no quede tan seco lo podes acompañar con alguna salsa o aderezo de quesos blancos descremados, mayonesas bajas calorías o mostaza.

No a la grasa: cocina carnes o pollo en asaderas con rejilla para que la grasa, al fundirse con el calor del horno, drene y caiga.

Tamaños de las porciones: usá platos pequeños para no cargarlos demasiado, cuanto más grande sea el plato, más cantidad de comida te servirás en el mismo.

Verduras, verduras y más verduras: preparadas de diferentes maneras, ya sean frescas, en ensaladas, asadas, al vapor, o hervidas y condimentadas con aderezos bajos en grasas como vinagretas. La ventaja de este grupo de alimentos es que sacia más fácilmente debido a la fibra que posee, pero a la vez es bajo en calorías.

Modera el consumo de alcohol: las bebidas alcohólicas son extremadamente calóricas, por lo tanto, por cada vaso de alcohol alterna con otro de agua, así te sacas la sed sin calorías.

En cuanto a los postres: frutas cortadas en láminas, brochetes o ensalada de frutas son las mejores opciones. La mesa dulce navideña es una gran tentación, lo mejor es comer de todo, porciones pequeñas, no te quedes con ganas, pero antes come frutas frescas.

No nos olvidemos que lo más importante es disfrutar y compartir en familia. Feliz Navidad y Prospero Año Nuevo.