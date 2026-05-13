Propofol, anestesia y encuentros íntimos: el testimonio de una colega que complica a “Fini” Lanusse

La causa contra la anestesióloga Delfina “Fini” Lanusse sumó una nueva línea de investigación tras la declaración de una médica del Hospital Italiano, que vinculó el uso de propofol con encuentros íntimos mantenidos junto al médico Hernán Boveri. Ambos están procesados por presunta administración fraudulenta y sustracción de insumos médicos.

Según publicó Infobae, el expediente judicial incorporó testimonios de compañeras de residencia de Lanusse que describieron situaciones ocurridas fuera del ámbito hospitalario. La investigación está a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento y del fiscal Lucio Herrera.

El testimonio sobre propofol y encuentros privados que quedó en el expediente

Una de las declaraciones más relevantes fue la de una médica identificada como N., de 28 años. La profesional aseguró que otra colega le habló de la relación entre Lanusse y Boveri y del uso de anestesia en un domicilio particular.

En su testimonio, la médica sostuvo: “Me dijo que Delfina hace 3 años se está c******* a Hernán, él va a la casa, le pone un BIS, le inyecta propofol y se la c***”. La frase aparece citada en la apelación presentada por la defensa de Boveri.

La investigación judicial analiza testimonios de médicas residentes y registros internos del Hospital Italiano.

El BIS mencionado en la declaración es un índice biespectral utilizado para medir la profundidad anestésica mediante electrodos conectados a un monitor cerebral. Según consta en la causa, esas vinchas no podían retirarse libremente del Hospital Italiano.

La médica N. también declaró que una compañera le comentó que Lanusse “se había enganchado con este tema de propofol” y que amigas de la anestesióloga “la habían visto sedada en su casa con riesgo de vida”.

Las vinchas BIS y los insumos médicos quedaron bajo análisis judicial

Otra médica identificada como S. también declaró en el expediente y aportó detalles sobre el vínculo entre Lanusse y Boveri. El juez Sánchez Sarmiento calificó su testimonio como “particularmente relevante” dentro del procesamiento.

La médica afirmó que Lanusse le confirmó que mantenía una relación íntima con Boveri y que realizaba cambios de guardia para coincidir con él. También sostuvo que observó “vinchas BIS” y otros elementos hospitalarios en el domicilio de la acusada.

La declaración agregó que Boveri habría concurrido a la vivienda de Lanusse y que allí “se habrían administrado propofol y otras sustancias, entre ellas ketamina”, según figura en el expediente judicial.

Lanusse rechazó las acusaciones durante su indagatoria y apuntó contra la médica S. La anestesióloga hizo referencia a “supuestos problemas psiquiátricos familiares” de la testigo, según consta en el procesamiento.

La defensa cuestionó los testimonios y apuntó contra la investigación

Boveri también apeló su procesamiento. Su defensa sostuvo que la médica S. fue “la verdadera usina narrativa de la imputación” y afirmó que varios testimonios incluidos en la causa son “testigos de oídas”, lo que significa, en términos jurídicos, “un vicio estructural insanable”.

Los abogados de ambos médicos remarcaron además que el Hospital Italiano informó que no existían faltantes de propofol ni diferencias de stock en los registros internos. Sin embargo, el juez relativizó ese punto y advirtió sobre “cierta vulnerabilidad en el circuito” de control de medicamentos.