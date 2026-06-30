Tres desayunos y meriendas saludables sin harinas refinadas que se preparan en pocos minutos

Con frutas, huevos, avena y algunos ingredientes básicos es posible preparar recetas caseras que aportan energía.-

Cada vez más personas buscan alternativas para reducir el consumo de harinas refinadas y azúcares agregados sin dejar de disfrutar una merienda o un desayuno rico. La buena noticia es que no hace falta recurrir a productos industriales ni gastar demasiado para lograrlo.

Con frutas, huevos, avena y algunos ingredientes básicos es posible preparar recetas caseras que aportan energía, generan mayor saciedad y resultan prácticas para toda la familia.

1. Bizcochuelo de banana y avena

Si extrañás las tortas caseras, esta versión puede convertirse en una gran aliada.

Ingredientes

2 huevos

1 banana madura

1 taza de avena molida

½ taza de leche

1 cucharadita de polvo para hornear

Esencia de vainilla (opcional)

Preparación

Procesá todos los ingredientes hasta obtener una mezcla uniforme. Volcala en un molde previamente aceitado y cociná en horno precalentado a 180 °C durante 25 a 30 minutos.

El resultado es un bizcochuelo húmedo, suave y perfecto para acompañar con mate, café o té.

2. Pepas caseras con avena y dulce sin azúcar

Una versión más saludable de las tradicionales galletitas.

Ingredientes

1 taza de avena arrollada

1 huevo

2 cucharadas de aceite neutro

1 cucharada de miel o pasta de dátiles

Dulce de frutas sin azúcar agregada

Preparación

Integrá todos los ingredientes, excepto el dulce. Formá pequeñas bolitas, aplastalas suavemente y hacé una cavidad en el centro para colocar el relleno.

Hornealas entre 12 y 15 minutos hasta que estén apenas doradas.

3. Tortitas de batata o zapallo sin frituras

Son ideales para los días frescos y permiten reemplazar versiones tradicionales con menos grasas.

Ingredientes

1 taza de puré de batata o zapallo

1 huevo

½ taza de avena molida

1 cucharadita de polvo para hornear

Una pizca de sal

Preparación

Mezclá todos los ingredientes hasta formar una masa blanda. Armá discos con las manos y cocinalos en una sartén antiadherente o en horno fuerte hasta que estén dorados de ambos lados.

Pequeños cambios que mejoran cualquier desayuno

Reducir las harinas refinadas y el azúcar agregada no significa resignar sabor. Para enriquecer estas preparaciones también podés incorporar semillas, frutos secos, canela o frutas frescas, que aportan fibra, grasas saludables y mayor sensación de saciedad.

Combinadas con una infusión sin azúcar o un yogur natural, estas recetas ayudan a construir desayunos y meriendas más completos y equilibrados.