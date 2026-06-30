Tres desayunos y meriendas saludables sin harinas refinadas que se preparan en pocos minutos
Con ingredientes simples y recetas fáciles, es posible disfrutar opciones caseras para la mañana o la tarde sin recurrir al azúcar agregada ni a las harinas refinadas. Son ideales para quienes buscan comer más sano sin complicarse en la cocina.
Cada vez más personas buscan alternativas para reducir el consumo de harinas refinadas y azúcares agregados sin dejar de disfrutar una merienda o un desayuno rico. La buena noticia es que no hace falta recurrir a productos industriales ni gastar demasiado para lograrlo.
Con frutas, huevos, avena y algunos ingredientes básicos es posible preparar recetas caseras que aportan energía, generan mayor saciedad y resultan prácticas para toda la familia.
1. Bizcochuelo de banana y avena
Si extrañás las tortas caseras, esta versión puede convertirse en una gran aliada.
Ingredientes
- 2 huevos
- 1 banana madura
- 1 taza de avena molida
- ½ taza de leche
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- Esencia de vainilla (opcional)
Preparación
Procesá todos los ingredientes hasta obtener una mezcla uniforme. Volcala en un molde previamente aceitado y cociná en horno precalentado a 180 °C durante 25 a 30 minutos.
El resultado es un bizcochuelo húmedo, suave y perfecto para acompañar con mate, café o té.
2. Pepas caseras con avena y dulce sin azúcar
Una versión más saludable de las tradicionales galletitas.
Ingredientes
- 1 taza de avena arrollada
- 1 huevo
- 2 cucharadas de aceite neutro
- 1 cucharada de miel o pasta de dátiles
- Dulce de frutas sin azúcar agregada
Preparación
Integrá todos los ingredientes, excepto el dulce. Formá pequeñas bolitas, aplastalas suavemente y hacé una cavidad en el centro para colocar el relleno.
Hornealas entre 12 y 15 minutos hasta que estén apenas doradas.
3. Tortitas de batata o zapallo sin frituras
Son ideales para los días frescos y permiten reemplazar versiones tradicionales con menos grasas.
Ingredientes
- 1 taza de puré de batata o zapallo
- 1 huevo
- ½ taza de avena molida
- 1 cucharadita de polvo para hornear
- Una pizca de sal
Preparación
Mezclá todos los ingredientes hasta formar una masa blanda. Armá discos con las manos y cocinalos en una sartén antiadherente o en horno fuerte hasta que estén dorados de ambos lados.
Pequeños cambios que mejoran cualquier desayuno
Reducir las harinas refinadas y el azúcar agregada no significa resignar sabor. Para enriquecer estas preparaciones también podés incorporar semillas, frutos secos, canela o frutas frescas, que aportan fibra, grasas saludables y mayor sensación de saciedad.
Combinadas con una infusión sin azúcar o un yogur natural, estas recetas ayudan a construir desayunos y meriendas más completos y equilibrados.
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