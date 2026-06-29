Tres desayunos sin harinas ideales para el invierno: dan más saciedad y ayudan a enfrentar el frío

No hace falta pasar horas en la cocina ni eliminar todos los alimentos tradicionales.

Cuando bajan las temperaturas, muchas personas buscan desayunos calientes que aporten energía para comenzar el día. El problema es que, por comodidad, las opciones más elegidas suelen ser pan, tostadas, medialunas o galletitas, alimentos ricos en harinas refinadas que generan saciedad por poco tiempo.

Sin embargo, existen alternativas igual de reconfortantes, mucho más nutritivas y fáciles de preparar. Al combinar proteínas, grasas saludables y fibra, estos desayunos ayudan a mantener la energía durante toda la mañana, reducen el hambre entre comidas y permiten afrontar el invierno con una alimentación más equilibrada.

1. Omelette con queso y palta: un clásico que nunca falla

Los huevos aportan proteínas de excelente calidad y todos los aminoácidos esenciales. La palta, por su parte, suma grasas saludables y fibra, mientras que el queso incorpora calcio y proteínas.

Ingredientes

2 huevos.

30 gramos de queso.

Media palta.

Sal, pimienta y orégano.

Preparación

Batí los huevos, condimentalos y cocinalos en una sartén antiadherente. Antes de doblar el omelette agregá el queso para que se funda. Serví acompañado con la palta en rodajas y, si querés, tomate o espinaca fresca.

2. Yogur griego con fruta tibia y nueces

Es un desayuno rico en proteínas que puede prepararse en apenas cinco minutos. La fruta caliente lo convierte en una opción perfecta para las mañanas frías.

Ingredientes

1 yogur griego natural.

1 banana o una manzana.

Un puñado de nueces o almendras.

Canela.

Preparación

Si elegís manzana, cocinala unos minutos con un poco de agua y canela. Si preferís banana, calentala apenas unos segundos. Mezclá con el yogur y agregá los frutos secos picados.

3. Porridge de semillas: caliente, cremoso y muy nutritivo

Una excelente alternativa para quienes buscan un desayuno sin harinas y con gran aporte de fibra.

Ingredientes

2 cucharadas de semillas de chía.

2 cucharadas de lino molido.

250 ml de leche o bebida vegetal.

Canela.

Fruta fresca.

Preparación

Calentá la leche, incorporá las semillas y mezclá durante unos minutos hasta que espese. Serví con fruta y un poco de canela.

¿Por qué estos desayunos ayudan a sentirse lleno durante más tiempo?

A diferencia de las harinas refinadas, que elevan rápidamente el azúcar en sangre y luego producen una caída brusca de energía, las proteínas, la fibra y las grasas saludables ralentizan la digestión y prolongan la sensación de saciedad.

Además, aportan vitaminas, minerales y antioxidantes esenciales para el organismo, especialmente durante el invierno, cuando suele disminuir el consumo de frutas y verduras.

El secreto para arrancar el día con más energía en invierno

No hace falta pasar horas en la cocina ni eliminar todos los alimentos tradicionales. Incorporar desayunos donde predominen los huevos, los lácteos naturales, las semillas, los frutos secos y las frutas puede marcar una diferencia en la energía diaria y ayudar a evitar el hambre pocas horas después de desayunar.

Con ingredientes simples y menos de diez minutos de preparación, estas tres propuestas ofrecen una forma práctica de reemplazar las harinas refinadas y empezar las mañanas de invierno con una comida más completa, nutritiva y reconfortante.