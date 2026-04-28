La condenaron a cinco años de prisión por un violento robo armado en el Parque Industrial de Neuquén

Prisión efectiva para una mujer por un robo con armas en una empresa del Parque Industrial de Neuquén.

Una mujer fue condenada a cinco años de prisión de cumplimiento efectivo por un robo cometido en una empresa del barrio Parque Industrial de la ciudad de Neuquén. La pena fue fijada durante una audiencia de determinación realizada en la Ciudad Judicial, donde la fiscal del caso, Soledad Rangone, presentó un acuerdo alcanzado entre las partes.

Romina Edith Carrillo había sido declarada penalmente responsable el 30 de marzo por un hecho ocurrido el 3 de diciembre de 2024, cuando ingresó junto a otras tres personas a una firma dedicada al rubro metalúrgico.

Cómo fue el hecho

Según la acusación del Ministerio Público Fiscal, el grupo aprovechó que el portón del establecimiento estaba abierto para ingresar al predio. Una vez adentro, amenazaron a los empleados con un arma de fuego y un cuchillo.

Los trabajadores fueron obligados a tirarse al piso mientras los asaltantes se apoderaban de distintos elementos. Entre lo sustraído había teléfonos celulares, una notebook, una tablet, documentación personal, llaves, prendas de vestir y una suma cercana a 3 millones de pesos en efectivo.

La imputada fue condenada por el delito de robo triplemente agravado, por haber sido cometido en poblado y en banda, por el uso de armas y por la utilización de un arma de fuego cuya aptitud para el disparo no pudo ser acreditada.

Los argumentos del acuerdo

Para arribar a la pena, las partes tuvieron en cuenta que la mujer no tenía antecedentes penales y sus condiciones personales. Entre ellas, se valoró que es madre y principal sostén económico de su grupo familiar.

El tribunal integrado por la jueza Carina Álvarez y los jueces Mauricio Macagno y Raúl Aufranc homologó por unanimidad el acuerdo. Los magistrados consideraron que la sanción “resulta proporcional a la gravedad del hecho y al grado de responsabilidad” atribuido a la acusada.

Como parte de la resolución, también se dispuso el decomiso del vehículo utilizado durante el robo y se autorizó la destrucción de otros elementos secuestrados en la causa.