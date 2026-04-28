Muerte del ciclista atropellado en Lamarque: detuvieron al sospechoso de chocar y abandonar a la víctima

El ciclista murió tras ser embestido por un conductor, el pasado 17 de abril en Lamarque. Foto Redes Sociales.

La causa por la muerte de Darío Farías, el ciclista que fue atropellado por un vehículo en Lamarque y cuyo conductor escapó sin asistirlo, sumó este martes un avance central con la detención de un sospechoso. Fuentes policiales confirmaron que el procedimiento se concretó durante la mañana, aunque hasta el momento no trascendieron detalles sobre el operativo ni sobre la identidad del hombre arrestado. Se espera que, en las próximas horas, se resuelva su situación judicial.

La noticia llegó luego de varios días de reclamos públicos de la familia de la víctima, que había encabezado una movilización durante la semana pasada para exigir respuestas en torno al caso que conmocionó al Valle Medio.

El reclamo de la familia

Antes de la detención, los allegados de Farías habían manifestado su preocupación por la falta de información sobre el vehículo involucrado y sobre el responsable del hecho.

“Desde que pasó el hecho todavía no tenemos información. Lo único que sabemos es que fue un auto”, había expresado Gustavo Farías, hermano de la víctima, en diálogo con RÍO NEGRO.

La familia insistía en que, por tratarse de una zona céntrica y transitada, podía haber testigos que hubieran visto el impacto o el paso del vehículo después del choque.

Una investigación en marcha

El hecho es investigado por la fiscalía de Choele Choel, a cargo de Germán Balditarra, junto con personal de la Brigada de Investigaciones, que trabajó en el relevamiento de testimonios y cámaras de seguridad de la zona.

Farías fue embestido en una avenida del centro de Lamarque y sufrió un grave traumatismo de cráneo. Tras ser asistido en el hospital local, fue derivado primero a Choele Choel y luego a Roca, donde finalmente murió por la gravedad de las lesiones.

Con la detención del sospechoso, la causa dio un giro significativo y ahora la expectativa está puesta en la eventual audiencia en la que se conocerá qué cargos podría enfrentar el acusado.