Luis Caputo buscará aplicar un plan de captación local para recaudar 900 millones de dólares para enfrentar deudas

El ministerio de Economía se centrará en el lanzamiento de una nueva licitación para el mercado local. El principal objetivo será la captura de US$ 900 millones para hacer frente a los vencimientos de la deuda del Gobierno Nacional.

El principal objetivo será la captación dólares en el mercado local ante la imposibilidad de colocar deuda en las plazas internacionales debido a que el riesgo país sigue en los 560 puntos.

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció esta nueva estrategia para captar financiamiento por hasta US$ 900 millones con el objetivo de cumplir con compromisos de deuda previstos para los próximos meses. Además, se prevé una segunda etapa de la licitación con montos adicionales, lo que permitiría alcanzar el objetivo total de financiamiento planteado por el ministerio de Economía.

La decisión responde a las dificultades que enfrenta Argentina para acceder al crédito internacional, en medio de un riesgo país que se mantiene elevado y limita la posibilidad de emitir deuda en el exterior.

El menú de instrumentos ofrecidos incluye opciones de corto y largo plazo, como letras y bonos ajustados por distintos indicadores, con el objetivo de captar liquidez y sostener el proceso de financiamiento en el mercado local.

Luis Caputo, Ministro de Economía.

El contexto económico del plan y cuáles serían los objetivos para negociar

En este escenario, el equipo económico optó por fortalecer la colocación de títulos en el mercado interno, aumentando el volumen de emisión de los bonos en dólares AO27 y AO28, que pasaron a ofrecerse por montos mayores a los inicialmente previstos.

Como principal objetivo, el Gobierno continuará negociando con bancos privados la posibilidad de obtener un préstamo internacional que contaría con garantías de organismos multilaterales como el BID y el Banco Mundial, aunque por el momento no hay avances concretos.

No se registraron definiciones respecto a un desembolso pendiente del Fondo Monetario Internacional (FMI), lo que agrega presión sobre las necesidades de financiamiento del país en el corto plazo. Mientras tanto, el Tesoro debe afrontar vencimientos en pesos por cifras millonarias, en el marco de una estrategia de renovación de deuda que busca extender plazos y mejorar las condiciones de financiamiento.