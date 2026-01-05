SUSCRIBITE Diario papel
Tres plantas repelentes de mosquitos ideales para el jardín y el balcón

Sin recurrir a productos químicos, estas plantas ofrecen una alternativa natural para reducir la presencia de mosquitos en jardines, balcones y hogares.

Con la llegada de las altas temperaturas y los días más largos, los mosquitos reaparecen y se convierten en una molestia frecuente en hogares y espacios al aire libre. Si bien los repelentes químicos siguen siendo una opción habitual, cada vez más personas optan por alternativas naturales que además aportan valor decorativo: las plantas aromáticas con propiedades repelentes.

De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, estas especies funcionan gracias a los aceites esenciales que liberan, cuyos aromas intensos resultan desagradables para los insectos. Algunas plantas, fáciles de conseguir y cuidar, pueden marcar la diferencia durante el verano. Estas son tres de las más recomendadas:

Citronella (Cymbopogon nardus)

Reconocida mundialmente por su eficacia, la citronella es la base de numerosos repelentes industriales debido a su potente aceite esencial.

Dónde colocarla: necesita buena exposición al sol y espacio para crecer, por lo que es ideal para jardines o sectores de tránsito frecuente.
Dato útil: aplastar suavemente una hoja y pasarla por la piel ayuda a intensificar su efecto antes del anochecer.

Lavanda (Lavandula)

Su fragancia es relajante para las personas, pero no así para los mosquitos. Contiene compuestos como el linalool y el alcanfor, que actúan como repelentes naturales.

Dónde colocarla: se adapta bien tanto a macetas como a canteros. Tolera la sequía y, aunque atrae abejas y mariposas, mantiene alejados a los insectos molestos.

Albahaca (Ocimum basilicum)

Además de ser una hierba muy utilizada en la cocina, posee sustancias químicas que ayudan a repeler mosquitos y otros insectos voladores.

Dónde colocarla: funciona mejor en macetas ubicadas cerca de ventanas, balcones o dentro de la cocina. Requiere sol directo y riego regular.
Ventaja extra: también es efectiva para espantar moscas.

Para potenciar el efecto de estas plantas, especialistas recomiendan ubicarlas en espacios con buena circulación de aire, como entradas y pasillos, y manipular ocasionalmente sus hojas para favorecer la liberación de los aceites esenciales que actúan como barrera natural contra los mosquitos.


