Estas son las propuestas de los candidatos a la intendencia de Regina

“Río Negro” los consultó sobre tres ejes:



1- Tasas municipales: ¿Los actuales valores son acordes a la prestación de servicios que reciben los vecinos? ¿Cómo se elevan los niveles de recaudación?

2- Déficit habitacional: ¿Qué medidas tomará para revertir el problema?

3- Alta barda: ¿Tiene proyectos para su aprovechamiento? ¿Cómo se podrían financiar?



Norma Dardik (Partido Obrero)

1-La ciudad está deslucida. Es vox pópuli. Lo poco que se hace o se repara es gracias al esfuerzo de los compañeros municipales. Planteamos la exención impositiva para las familias que se encuentren por debajo de la línea de pobreza, hoy en $ 20 000; y aumentaríamos rápidamente la recaudación con impuestos extraordinarios a las grandes fortunas, los monopolios frutícolas, los terratenientes y las iglesias.



2- Ha sido la enorme lucha de la Asamblea por el Techo propio, orientada por el Partido Obrero, la que tuvo el mérito de colocar en la agenda política la crisis habitacional, y hemos conquistado con el método de la movilización independiente de los gobiernos de turno 200 terrenos sociales para las familias trabajadoras. La tierra para los trabajadores y no para los especuladores. Planteamos el loteo de tierras improductivas y la construcción de 4 000 viviendas sociales con cuotas que no pueden superar el 5 % de los ingresos familiares, con mano de obra local que genere fuentes genuinas de trabajo y con materiales locales.



3- Es necesario planificar el desarrollo de la ciudad atento al índice demográfico pues existe una importante población joven en edad reproductiva. Rechazamos cualquier planteo de instalar barrios cerrados o countries elitistas. Desarrollaremos lo que necesita la población trabajadora, las mujeres y la juventud: planes habitacionales, centros de salud, instituciones educativas de los tres niveles laicas, públicas y gratuitas. Bibliotecas, guardería municipal gratuita, espacios de sano esparcimiento cultural artístico y deportivo y por supuesto la construcción de casas refugio para mujeres y menores víctimas de violencia.

Se financia con el desconocimiento de la usurera deuda pública provincial que es una hipoteca impagable e incompatible con las aspiraciones populares. Plazos menos de tres años. Un plan integral de obra pública que da respuesta a la terrible tasa de desocupación que estamos atravesando.



Maximo Daga (Frente de Todos)

1.- Lo primero que debemos destacar es que actualmente en Regina las tasas municipales son mas bajas que en todo el Alto Valle y seguramente en gran parte de la Provincia, considerando que es el único municipio de Río Negro que presta el servicio de agua y cloacas. De agua se cobra un valor fijo, considerablemente bajo, y hace tres años que no aumenta. Sin dudas que hay un mayor costo de mantenimiento de lo que se cobra.

Respecto a los niveles de recaudación cabe aclarar que Juntos Somos Río Negro lo dejó en el 36% y nosotros lo llevamos al 60%, en un peor contexto económico. Eso se debió a la confianza de los reginenses.

No tengo dudas que la recaudación va a empezar a aumentar cuando se vaya Macri, que ha desfinanciado a todos los municipios del país con sus políticas y quita de programas. Cuando asuma el nuevo gobierno de Alberto Fernández, estoy convencido que fomentará el consumo y esto generará empleos y reabrirán muchos negocios y las pymes van a volver a producir. Los comerciantes, empresarios y los vecinos y vecinas en general van a poder pagar las tasas municipales. Hoy mucha gente evalúa si puede comer y luego si puede pagar la luz y el gas. No tiene en sus posibilidades pagar las tasas municipales. Por eso, cuando cambie esta realidad que está arruinando el país, nosotros desde nuestro lugar vamos a afianzar esa confianza de los vecinos prestando más y mejores servicios públicos.



2-Vamos a hacer un relevamiento de todos los terrenos baldíos que hay en la ciudad, sumados a los que posee el municipio y los que poseen los bancos ó inmuebles en poder de estos. En base a antigüedad, ubicación, servicios e inmuebles deshabitados hace años, vamos a negociar con estos para crear un banco de tierras que nos permita la construcción de nuevos loteos sociales, dentro de áreas que no estén en producción y que no afecten a sectores productivos.



3- Primero antes de pensar en construir viviendas, hay que hacer un plan de forestación para evitar los terribles vientos que se sienten en alta barda, que sin ningún tipo de reparo, no es sustentable para ningún tipo de viviendas. Una vez finalizada la planta depuradora de liquidos por la que luchamos tantos años, avanzaremos en la forestación y daremos un nuevo paso para crecer hacía arriba. El primer pasó lo dimos durante nuestro gobierno con Cristina en nación y Luis en la ciudad, cuando construimos la subida a alta barda. Esto es un ejemplo de que si volvemos a tener un gobierno municipal y nacional del mismo color político, vamos a poder obtener financiamiento para poder llevar el agua y otros servicios hacia el alta barda. Desde nuestro equipo vamos a trabajar en proyectos productivos, de producciones alternativas a las peras y manzanas. Para eso crearemos un área que apoye los proyectos actuales y que tenga como objetivo potenciar nuevos proyectos allá arriba. Vamos a trabajar de manera planificada y estos proyectos son a mediano plazo. Primero vamos a mejorar toda la ciudad aquí abajo, en donde vivimos actualmente.

Marcelo Orazi (JSRN y alianza Somos Villa Regina)

1 - Lo primero que hay que decir en cuanto a las tasas retributivas, es que desde el municipio se debe empezar a prestar un servicio adecuado. En la actualidad es un verdadero desastre. Le confieso que uno de los principales motivos que me decidió a aceptar este desafío fueron las ganas de poder cambiar el rumbo de las cosas en esta querida ciudad que me vio nacer. Si hoy evaluamos el costo - beneficio de los servicios que presta la actual gestión debo decir que es carísimo. Lo mismo sucede en las actuales circunstancias con la tasa de inspección, seguridad e higiene. Por lo tanto la prioridad hoy es reordenar todo el proceso y ocuparse de cumplir con estas prestaciones eficientemente. Cuando el vecino aprecie el trabajo y vuelva a tener confianza en su municipio, seguramente tendrá una más efectiva participación en el cumplimiento del pago del servicio.



2 – Esta ciudad adolece desde hace años de una adecuada planificación. Regina necesita ya el desarrollo de una urbanización organizada y en este aspecto todos vamos a ser protagonistas. La participación comunitaria es fundamental para la consolidación de una verdadera política pública. Como primera medida debemos regularizar la situación de los lotes sociales que esta gestión ha entregado en forma irregular e irresponsable, sin ningún tipo de servicios. De una parte ya se ha ocupado el gobierno provincial con la instalación del servicio de gas, pero es necesario dotar a esas familias de todos los servicios que les permita vivir con dignidad. Paralelamente comenzaremos a diseñar la proyección de la ciudad con activa participación de todos, organizada y ordenadamente pero con la celeridad que la demanda nos impone. Es necesario escuchar a los actores locales, pero para ello se debe reconstruir la autoridad municipal y luego con imaginación, planificación y ganas vamos a desarrollar la ciudad moderna, limpia, ordenada, segura, que los reginenses nos merecemos.



3- Crecer hacia la meseta norte ya no es una utopía, todo lo contrario hoy es absolutamente posible y necesario. En los hechos con la construcción de las nuevas piletas de tratamiento de líquidos cloacales se está comenzando a cristalizar el proyecto de urbanización de esas 4.500 hectáreas en Alta Barda. Inmediatamente de terminada esa obra iniciaremos los trabajos de forestación.

Definitivamente esa es la posibilidad de crecimiento y proyección de Villa Regina ya que no podemos seguir avanzando sobre el área productiva. Ese desarrollo llevará un proceso de varios años, seguramente más de una gestión de cuatro, pero llegamos con el convencimiento de ponerlo en marcha, generando un proceso plan de urbanización en tierras aptas para viviendas, pero también destinado a instituciones, clubes, cultivos alternativos y todo lo necesario para cumplir con los sueños y los objetivos de los reginenses. Nuestra tarea no será sencillamente administrar el municipio. Por el contrario, se trata de ordenarlo y ponerlo a liderar un plan de desarrollo soñado pero factible, y poder contagiar a todos los vecinos para que empiecen a despertar las ilusiones, las esperanzas de edificar una Regina mejor, en la que volvamos a tener ese orgullo de pertenecer.

Apuesto a que podamos entre todos con espíritu constructivo y de buena fe superar el desafío y encaminarnos en la verdadera construcción de una ciudad como la que los más viejos añoramos y los más jóvenes sueñan y merecen.