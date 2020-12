Este año se diagnosticaron la mitad de los casos de VIH en Bariloche

Este año no se pudieron llevar a cabo las campañas de testeos. Foto: archivo

La pandemia de coronavirus y la indicación de quedarse en casa repercutió en los diagnósticos de VIH en Bariloche. La médica generalista del hospital zonal, Clara Lettieri, explicó que “este año hubo la mitad de los diagnósticos que se hacen habitualmente en Río Negro”.

“Esto no quiere decir que no haya nuevos casos. Sólo que la gente no ha ido a consultar. Por eso, este año es muy difícil sacar conclusiones”, reconoció esta médica, miembro del equipo de salud sexual.

Pese a las restricciones por la pandemia, el hospital de Bariloche garantiza el acceso al testeo. A través del teléfono y whats app (2944-387541) se brinda consultoría y consejería los lunes y jueves de 13.30 a 15.30.

“Este año no pudimos llevar a cabo las campañas de testeo que hacemos anualmente. Si bien la más fuerte es la del primero de diciembre, hemos estado en la universidad, en escuelas, en comercios. Eso significada 500 testeos en el año, además del consultorio de salud sexual que funcionaba como demanda espontánea”, destacó Lettieri.

Insistió en que “este año, se siguió testeando pero de manera más irregular. O más bien esporádica”.

Las personas que consultaron lo hicieron ante alguna situación de riesgo o ya con algunos síntomas relacionados a otras infecciones de transmisión de sexual, como la sífilis, por ejemplo.

“Hubo diagnósticos tardíos y las personas llegaron con otros síntomas, con su inmunidad debilitada y otras enfermedades oportunistas. La idea es llegar al diagnóstico mucho antes cuando los pacientes no tienen síntomas”, señaló.

Tiempo atrás, la gran cantidad de medicación complicaba a las personas con VIH pero hoy los tratamientos permiten una convivencia más amigable. “Se ha convertido en una enfermedad crónica. El diabético, por ejemplo, toma más medicación que una persona que convive con VIH. Pero lo más importante es un diagnóstico oportuno”, planteó Lettieri.

Detalló que hoy, existen distintos esquemas de tratamientos que dependen de cada paciente. “El infectólogo es como el médico de cabecera de los pacientes con VIH. Se hacen controles seguidos y hay muchas personas que llevan años viviendo con el virus. Es como cualquier otra enfermedad crónica”, expresó.

En el Día Mundial de la Lucha contra el Sida, insistieron en el buen uso del preservativo, la principal herramienta para la prevención. Según las estadísticas, el 98% de los contagios se producen por relaciones sexuales sin protección.

En relación a la transmisión de la madre al hijo, Lettieri aclaró que es baja “porque una persona embarazada que hace los controles, puede tener su bebé sin el virus”. Advirtió que la transmisión puede darse a través de la lactancia. “Por eso es importante que las mamás que están amantando y tengan distintas parejas, usen preservativo porque está riesgo de transmitirle el virus al bebé”, recalcó.