Este jueves, no te pierdas la entrevista con María Florencia Freijo en "Verano Planeta"

La politóloga marplatense María Florencia Freijo presentará su libro “(Mal) Educadas”, este jueves a las 20, en el marco del ciclo “Verano Planeta 2021” que se podrá ver a través del Facebook y del canal de Youtube de RÍO NEGRO.



La charla, como todas las de esta propuesta que se extenderá hasta el 12 de febrero, será moderada por el periodista Nino Ramella.

En su nuevo ensayo la activista feminista hace un recorrido histórico sobre la educación de las mujeres, por siglos, y el cómo y para qué se las educaba.

Hasta fines del siglo XIX las mujeres no asistieron a la escuela, su única formación tendía a que fueran “buenas”: buenas esposas, concubinas, amantes, madres, hijas, abuelas… Esta educación inorgánica, esta “mala” educación, se vuelve un sustrato permanente y fortísimo que sigue formando a las mujeres aún hoy para cumplir miles de mandatos.

Esta entrevista, como todas las del ciclo, luego de su emisión quedará disponible en Facebook y Youtube de RÍO NEGRO a modo de archivo y en un micrositio de la web del diario, donde se podrá ver on demand.



Esto es lo que sostiene en “(Mal) Educadas”: que las mujeres han sido y aún son preparadas, tanto desde la educación formal como la informal, para amar sin condiciones a riesgo de quedarse “solas”, y para limitar su propio poder y sus posibilidades expansivas.

Con una aguda mirada histórica y una escritura lúcida y personal, la autora encuentra en el concepto de “mala educación” un punto de partida que consolida una serie de prejuicios sobre las mujeres. Así se construyeron y se sostienen los arquetipos de la mala mujer: puta, bruja, vividora, loca…



La autora de “Solas (aún acompañadas)” muestra y explica en su último ensayo la línea que une la historia silenciada de las mujeres, en busca de descubrir el porqué de esto que aparece como un destino, pero que es en realidad un mandato que sólo con conocimiento se podrá cambiar, para que cada mujer pueda trazar una historia propia más libre y más consciente.

La escritora también es reconocida por su participación en las redes sociales, dónde tiene miles de seguidoras, y es la creadora de #YoCrioSola, el hashtag que en su momento se volvió tendencia y a través del que mujeres latinoamericanas visibilizaron la problemática de los hogares monomarentales. Para ella, según declaró en una entrevista con Télam, las redes se convirtieron en el terreno de la interacción con otras mujeres, porque “a través de las redes sociales surgen historias que me dejan pensando y me permiten profundizar sobre lo que he estudiado, es un aprendizaje que hacemos de manera colectiva. En ese sentido, las redes colectivizan y democratizan el acceso al conocimiento”.

El Ciclo Verano Planeta cumple de 24 años de ininterrumpida actividad desde que nació en la Costa Atlántica, en Mar del Plata y Pinamar. El Ciclo Verano Planeta 2021 tiene el patrocinio del Banco Hipotecario y cuenta con la producción general de Franganillo / Comunicación