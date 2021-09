Esto es en off: los llamados de atención de Pichetto a Macri

En las últimas semanas Miguel Ángel Pichetto le hizo dos llamados de atención a Mauricio Macri y también a Horacio Rodríguez Larreta. El primero fue alrededor de 10 días antes de las PASO. Pichetto estaba en su casa de Vicente López mirando una entrevista del ministro de Salud, Fernán Quirós, en la que estaba hablando de la variante delta del Covid-19. En ese instante, el exsenador rionegrino tomó su teléfono y llamó a Macri para decirle que le parecía inconveniente generar tanto temor a contagiarse, con las elecciones tan cerca, porque eso iba a colaborar con la baja concurrencia a la votación. Luego de cortar, Pichetto no aguantó y llamó al jefe político de Quirós y le argumentó lo mismo.

El desembarco de Pichetto en el macrismo hace dos años le resulta atractivo al auditor general de la nación porque siente que ahora lo escuchan más que en el kirchnerismo, donde casi no tenía cabida en los últimos tiempos. Tanto es así que al día siguiente de la elección Macri lo invitó a comer a sus oficinas en Olivos para analizar la elección y el resultado. Allí Pichetto le dio su mirada y otra vez aprovechó para tirarle de las orejas al expresidente a quien le dijo que no debió haberse involucrado en las internas de Santa Fe y Córdoba, donde apoyó a dos candidatos que terminaron perdiendo. En Córdoba apoyó al diputado Mario Negri, que salió segundo y en Santa Fe a Federico Angelini que salió tercero. Para Pichetto, Macri debería haberse mantenido al margen y mostrarse como un político que está por encima de esos internismos. Se expuso sin necesidad.

Las internas de radicalandia

A nivel nacional el radicalismo está atravesando una disputa interna que se dirimirá a fin de año cuando se hagan las elecciones del comité nacional. Por la presidencia, los competidores más fuertes son el senador nacional Martín Lousteau y el gobernador jujeño Gerardo Morales, que además tiene ambiciones de llegar a la Casa Rosada porque no tiene reelección en su provincia.

La disputa entre Lousteau y Morales tuvo como escenario el acto de cierre de campaña de Facundo Manes en Quilmes la semana pasada. Allí estaba previsto que los oradores finales sean Lousteau penúltimo y que Morales cierre. El lugar de privilegio para Morales respondía que el gobernador de Jujuy está alineado con Maximiliano Abad, el presidente de la UCR bonaerense. En esa interna que se produjo el año pasado, Lousteau había apoyado al otro candidato que era Gustavo Posse, el intendente de San Isidro.

Morales había terminado de hablar convencido de que terminaba el acto, pero el locutor anunció a Lousteau y allí se le transformó la cara. Historias mínimas de radicalandia.

Milei y López Murphy corren el eje

La performance electoral del economista Javier Milei tomó de sorpresa a Juntos Por el Cambio, pero también al Frente de Todos porque tuvo porcentajes altos en barrios porteños como Villa Lugano y Villa Soldati donde en la elección pasada ganó el kirchnerismo. Es decir que obliga al Gobierno a rever su discurso para seducir a ese votante desencantado.

Pero el fenómeno no se agota en el 13% de Milei. Ricardo López Murphy obtuvo 12 puntos, lo que implica que el fenómeno liberal, en la Ciudad de Buenos Aires, acapara más de un 25% de los votos.

Los consultores y analistas están empezando a comparar esta primavera liberal con la presencia de la Ucedé a fines de los ‘80, cuando, en medio de la hiperinflación, se ganaba adeptos con un discurso aspiracional y de recuperación económica. En aquel entonces, Carlos Menem tomó nota del fenómeno y los incorporó a su gobierno. ¿Será eso lo que viene? Larreta ya dio el primer paso y los incorporó en su coalición electoral.

Javier Milei, candidato de Libertarios en la Ciudad de Buenos Aires.

Las mujeres del Newman

El colegio Cardenal Newman, donde estudió el expresidente Macri y donde también se formaron algunos ex funcionarios de la gestión anterior, es una escuela tradicional a la que sólo asisten hombres. Este año, 2021, las autoridades enviaron una encuesta a los padres de los alumnos para saber qué opinaban de la incorporación de alumnas mujeres a la institución. Será una revolución frente a las tradiciones del colegio, pero abrirán la matrícula a un universo femenino que servirá para paliar la crisis que dejó la pandemia. Tal vez, en un futuro surja una alumna con ambición de presidenciable.

"Y usted... ¿va a renunciar?"

Se sorprendió el titular de Energía, Darío Martínez. Tanto, que consultó a Arabela Carreras si era eso lo que había preguntado el periodista. Fue en Casa Rosada. Terminaba el acto por la ley de Hidrocarburos. Martínez y Carreras no sabían que Wado De Pedro había renunciado y que el tembladeral decía presente.

El reencuentro cara a cara de Omar y Rolo

El domingo Rolando Figueroa entendió que estaba invitado a la Junta de Gobierno y con la tendencia sin definir emprendió viaje a Olascoaga al 1200.

El anfitrión, Oma Gutiérrez, no tomó con buen ánimo el atrevimiento de Rolo y trató de evitar foto. Cuando no tuvo más remedio, lo convocó a una charla. Dicen que el tono no fue de bienvenida y que las líneas del mensaje unificado tuvo metáforas y advertencias del deporte de los cuadriláteros.

La derrota cipoleña y un enojo direccionado

El enfado estuvo en el bunker de JSRN por el triunfo de Tortoriello. Weretilneck, apenado aún la victoria provincial, habló con los militantes, tras lo cual, le hizo notar su enojo al jefe comunal Claudio Di Tella y al ministro Rodrigo Buteler. Cada partido ganó 12 circuitos, con ventaja barrial para JSRN y céntrica para JxC.

Suelto en la cumbia, contenido en el micrófono

El candidato más votado en las PASO, Pablo Cervi, demostró una gran destreza para el baile y la cumbia de Gilda. Cantitos de las fiscales, arengas musicales propuestas por Leandro López y hasta algunos trencitos del diputado nacional David Shlereth y el concejal Marcelo Bermúdez. Cervi llegó alrededor de las 22 y no dio declaraciones hasta la conferencia. Cuando se apagó la música, volvió la postura adusta y el rostro serio, aún cuando todas eran buenas noticias.

¿Se picó entre Tortoriello y Matzen?

El candidato a diputado por JxC y la diputada arrancaron el camino a noviembre con pie izquierdo. Fue por un pedido para que la dirigente, que apoyó la ley de aborto, no participe en algunas actividades, que podrían comprometer el apoyo de sectores “celestes”. Mujeres de la UCR se molestaron. En el PRO lo minimizan. ¿En qué termina?

Una fuga en el oeste que está bajo la lupa

“En el oeste (de Neuquén) tenemos como piso 55 votos por mesa. Y el domingo parecía el techo. Ahí pasó algo”, reflexionó un dirigente de la lista Azul sobre los números en la capital provincial. Si bien en público no hay nombres ni se reconoce el fuego amigo, la lupa está puesta sobre viejos rencores de un ahora candidato en la ciudad. La jugada fue tan grosera que hasta los cercanos se despegaron ¿Habrá reconciliación antes del 24/10?

En en el FdT, dudas en el tiempo de evaluación

Frente a la derrota, los intendentes del FdT se reunieron y el conesino Héctor Leineker ya trasladó el mandato de la reunión de Godoy a la presidenta del PJ, Alejandra Mas. Llamará a los parlamentarios, autoridades locales y jefes de delegaciones nacionales. Se piensa para la próxima semana. Hay dudas sobre la respuesta.

Producción: Rodis Recalt, Hugo Alonso, Federico Aríngoli y Adrián Pecollo