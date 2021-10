Por Rodis Recalt

Esta semana se produjo en el complejo Costa Salguero de Buenos Aires el encuentro anual del Coloquio de IDEA. Allí suelen asistir personalidades del círculo rojo, como empresarios, políticos, gerentes de empresas, especialistas en comunicación, periodistas y lobbistas.

El encuentro es un clásico de todos los años que se hace en Mar del Plata y suele contar con expositores de alto nivel. Este año se hizo, después de mucho tiempo, en Buenos Aires. Son tres días intensos de charlas con diferentes temáticas, pero también es un evento que tiene un ritual casi tan relevante como cada exposición: el coffee break. La pausa que se utiliza para aflojar las piernas también es muy esperada para aquellos amantes de las conversaciones de pasillo en las que se cruzan todos con todos y la información fluye.

Pero además de bloques intermedios, también hubo un evento que captó la atención de un grupo selecto de invitados. Un almuerzo privado entre directivos de empresas y miembros del board del Coloquio, del que participaron dirigentes políticos que no asistieron al Coloquio, pero sí fueron a esa comida.

Fue el primer día y entre los invitados estuvieron el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, el dirigente radical Ernesto Sanz, el dirigente bonaerense y exministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Joaquín De la Torre, los hermanos salteños Juan Manuel y Rodolfo Urtubey, el ministro de Ciencia, Daniel Filmus, la diputada Graciela Ocaña, el ministro de Agricultura, Julián Domínguez y el jefe de Gabinete de CABA Felipe Miguel, entre otros. Al final, algunos de ellos compartieron una foto para remarcar la camaradería.

El tema que se quedó con el monopolio de la conversación fueron las elecciones. Se analizó el resultado de las PASO y se hicieron pronósticos para las generales del próximo mes. La mayoría de los dirigentes están abocados a trabajar en el territorio para captar la mayor cantidad de votantes, sobre todo en el Conurbano bonaerense.

Uno de los asistentes que más atención captó fue Joaquín De la Torre, que dio un pronóstico negativo para la coalición que él integra y contó una anécdota desopilante. Por un lado dijo que, para él, en noviembre el Gobierno da vuelta la elección en la provincia porque ahora incentivaron a los intendentes a trabajar más de lo que lo hicieron para las PASO. No sólo por los lugares que cedieron dentro del Gabinete provincial, sino también por mayor expectativa del rol que puedan tener de aquí en adelante en el Gobierno. En esta competencia también está subido el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, quien está tendiendo puentes con intendentes peronistas para alinear intereses pensando en 2023.

De la Torre además contó que un día se infiltró en un acto de Javier Milei para medir de cerca el pulso de la fenomenal campaña del economista. Dijo que se puso una ropa más juvenil que las camisas que suele usar y que se acercó bastante al candidato. Quedó impactado con la devoción de los fans/votantes de Milei y remarcó que es un gran logro hacer política con sólo dos consignas: abajo las castas y arriba la libertad. Con poco se puede hacer mucho.

Alberto la cambió de palo y complicó a varios

“No hay actos el 17”. “Sí hay actos el 17”. Las idas y vueltas del presidente alteraron las agendas del peronismo rionegrino en la previa del Día de la Lealtad. En Roca decidieron mantener la actividad para hoy a las 12 en el predio de Soyem. Se anuncia la participación del ministro Martín Soria. Igual, otro sector “doñatista” activó una movida para cumplir mañana con el pedido presidencial.

Además del convenio, una cálida bienvenida a Rich

No sólo fue el convenio con los pastores por casas y obra social. En las últimas horas se viralizó un video en el que la gobernadora Carreras le da una cálida bienvenida a “Rich”, diciéndole “te esperamos” para el 5, 6 y 7 de noviembre. ¿Quién es Rich? Se trata de Rich Vera, un “profeta” con base en Orlando, que asegura en sus redes que “viaja por el mundo con un poderoso ministerio de Sanación”.

JxC: una simple imagen con los candidatos de la UCR

La dirigencia de la UCR -en el mejor de los casos- opta por el silencio. Claramente no se ha sumado a la campaña de JxC. Su justificación: Aníbal Tortoriello no los convocó. Aluden incluso que no hay diálogo con la presidenta del radicalismo, Ángeles Dalceggio. Tras el triunfo, existió una foto con sus contrincantes internos: Mario De Rege y Germán Jalabert. Fue todo.

Una sobreactuación bien advertida por la dirigencia

Las tensiones se aflojaron. Pero, hay sobreactuación en el presente vínculo entre la gobernadora Arabela Carreras y el senador Alberto Weretilneck. La mayor escena de apego fue la reunión de JSRN en Cipolletti. Sus partícipes son quiénes bien saben del real estado de las cosas. Viven un tiempo de convivencia electoral, pero se preparan para épocas distintas.

Omar le negó el saludo al secretario con el puñito

Aniversario 99 de Centenario. Fue el regreso de la temporada de desfiles a la Provincia. Se encontraron el gobernador Omar Gutiérrez y el secretario de Energía Darío Martínez. Tierra kirchnerista la de Javier Bertoldi, el intendente, tío de la candidata a diputada del Frente de Todos, Tanya. Se acostumbra que cuando terminan de hacer discursos son saludados con choque de puños. El gobernador miró a otro lado cuando lo saludó Darío.

Los radicales se radicalizaron y lo echaron al exintendente

El comité de la Unión Cívica Radical le pidió a Guillermo Monzani, exintendente de Neuquén cuando falleció Horacio Pechi Quiroga, que renuncie a la afiliación y que deje de usar el sellito en los carteles. Le quitan la legitimidad del partido que si la tiene Juan Peláez quien ganó una elección interna. La decisión lo sacó de las casillas a Monzani (es muy difícil hacerlo enojar) y dijo que los radicales ultra eran tan sectarios como los kirchneristas.

Rolo se recibió de hijo pródigo en Chos Malal

El candidato a diputado nacional por el MPN, Rolando Figueroa, publicó:“Volver al norte neuquino es volver a mi casa, gracias por tanto cariño”. Lo hizo el martes 12 a través de la red social Twitter en la que mostró un video donde camina en el nuevo puente sobre el río Curí Leuvú y se observa que recibe el afecto de los vecinos. En el video se observan vehículos de fondo. Era el acto oficial en cuyas fotos no tuvo ni un centímetro el candidato.

La enmienda de Mariano y los carteles proselitistas

Las encuestas le dicen que es probable que gane el sí el domingo 24 y que, de esa manera, se eliminen las elecciones de medio término en Neuquén. El intendente Mariano Gaido encontró el momento oportuno y consiguió el aval del Deliberante, lo revistió ese punto junto a otros 10 más digeribles. Uno de esos puntos es incorporar los derechos de los discapacitados a la Carta Orgánica para lo cual hizo gigantografías con una persona en silla de ruedas….

Producción: Hugo Alonso, Adrián Pecollo y Mario Rojas