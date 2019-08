Estrenan la película neuquina "Nadie está loco"

“Rafa es un adolescente con trastornos psicológicos que pasa sus tardes solo. Su mamá le da una última chance: cambia o lo interna en un liceo militar. Habiendo rechazado a muchos psicólogos Rafa decide probar suerte en un grupo de autoayuda, ahí conoce a un enmascarado que le dice que viaja en el tiempo, un muchacho que bien podría venir de los ochenta, como dice, o ser el loco que se escapó de un asilo mental el día anterior”, cuenta la sinopsis del segundo largometraje del director neuquino Federico Arioni, “Nadie está loco”.

“El muchacho empieza a cambiar por pasar tiempo con un loco entonces eso le hace darse cuenta que todos estamos un poco locos y que no está mal estar loco si no molestas a los demás”, reflexionó Arioni sobre una de las temáticas que atraviesa el filme que comenzó a producirse en 2016 y terminó de gestarse a fines de l año pasado.

Y agregó: “La idea era mezclar un poco el tema de la locura, las locuras aceptadas y las locuras que no son socialmente aceptadas con los viajes en el tiempo”.



La función estreno es este lunes, a las 20:30, en el Cine Teatro Español (avenida Argentina 235) como parte del ciclo “Cine Neuquino” organizado por el ministerio de las Culturas.



Es que “Nadie está loco” es una película con sello neuquino: su director también es neuquino, sus actores también lo son y fue filmada en todas las latitudes de la ciudad, mostrando lo más lindo de ella.



Producciones de este estilo son las que podrían ser alcanzadas por la flamante ley 3094 que fomentará la industria del cine en la provincia.

Al respecto el joven director señaló :“Estaría bueno que se concretara la ley de cine para que las películas se puedan hacer de forma oficial y de manera independiente, sin presupuesto”.



“La provincia y la ciudad tienen un montón de paisajes para filmar y siempre ayuda al turismo que todo eso se muestre. Y por otro lado si se activa la ley de cine, las producciones cinematográficas o audiovisuales generan muchos trabajos”, agregó Arioni expectante por la definitiva implementación de la ley recientemente reglamentada.

Por ahora, la de esta noche será la única función de “Nadie está loco”.

Es que otro de los obstáculos que aún atraviesa el cine regional es conseguir espacios de proyección. “Hay muchos lugares en los que se puede proyectar, pero no son salas de cine”, concluyó el director que también protagoniza el filme.

¿Quién es Federico Arioni?

Empezó a realizar cortometrajes a temprana edad y de forma autodidacta. Con el tiempo fue adquiriendo conocimientos y herramientas que lo llevaron a realizar, en 2015, su primer largometraje titulado “Por un puñado de pesos”. Tres años después y con el mismo trabajo autogestivo estrena su segunda película “Nadie está loco”, un drama con tintes fantásticos y psicológicos.

La proyección forma parte del ciclo “Cine Neuquino”. Los productores que quieran sumarse deben contactarse a ciclodecinenqn@gmail.com