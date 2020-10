Neuquén

Un eufemismo es una expresión suave o decorosa que sustituye a otra de mal gusto o demasiado franca. En el discurso del ministro Guzmán utilizó este recurso gramatical. Habló de “armonización” de la estructura de la tasa de interés, para no decir suba de la tasa. Otro eufemismo es el nombre de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, que escondía el capricho ideológico para hacerse de las divisas de los sectores agroindustriales que exportan, mediante retenciones al campo.



El ministro de Agricultura Basterra utilizó además la mentira. Cuando le preguntaron sobre las retenciones al campo, dijo que era para utilizar un criterio “equidad” para los productores fuera de la zona núcleo. Si quisieran aplicar este criterio, ¿por qué las retenciones a la minería bajan del 12% al 8% mientras que las retenciones a la soja son del 33%? (lo de bajar un puntito por tres meses es un insulto).

El gobierno pretende –y quiere obligar– a los exportadores de soja a vender a un tipo de cambio oficial de $57 mientras el dólar blue cotiza a $ 150 que es lo que paga el mercado. Fracasaron con apropiarse de Vicentin y ahora pretenden esto.



Ni los eufemismos ni las mentiras pueden ocultar la realidad. La verdad siempre sale a la luz. Y la verdad es que no existe un plan, solo anuncios aislados porque los indicadores de pobreza tiran abajo su relato. Argentina no va a ser creíble ni para inversores propios ni extraños si no se hacen reformas estructurales, como modificar todo el sistema tributario, contar con la adhesión de todos los agentes económicos, utilizando metodologías probadas en los países más desarrollados.



Enrique Omar Driussi

