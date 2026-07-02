Weretilneck: «No está descartada una alianza electoral» con Walter Cortés

El gobernador rionegrino Alberto Weretilneck y el intendente de Bariloche, Walter Cortés, se mostraron juntos este miércoles, en otro acto oficial en esta ciudad. (Foto gentileza prensa Municipalidad de Bariloche)

La posible alianza electoral entre el gobernador rionegrino, Alberto Weretilneck, y el intendente de Bariloche, Walter Cortés, se cocina a fuego lento. No lo reconocen todavía, pero los gestos denotan que la sociedad política está por estos días en su mejor momento.

Desde hace semanas el gobernador y el intendente comparten actos, caminatas y escenarios en esta ciudad. Se brindan elogios mutuos. Y con la definición de la fecha de la elección de convencionales constituyentes municipales, la carrera electoral ya está en marcha.

Ante la prensa, el gobernador dijo este miércoles que en el campamento de Juntos Somos Río Negro “no hemos hablado” de cómo será la participación del partido que gobierna la provincia en una elección municipal, que servirá de test electoral para el 2027. “Creo que falta bastante tiempo, todavía no nos hemos avocado a discutir”, expresó.

“¿Está descartada una alianza con Walter Cortés?”, preguntó Diario RÍO NEGRO al gobernador.

“No está descartada. Con Walter compartimos muchísimos de los temas de la ciudad de hoy, por no decir, prácticamente todo”, respondió el mandatario provincial.

Y añadió: “Compartimos también la mirada del impacto de la Carta Orgánica y las distintas ordenanzas en el funcionamiento de la Municipalidad, pero tenemos que discutir si vamos a participar juntos o no, es un tema para más adelante no para hoy”.

“Pero, sí compartimos la necesidad de la reforma y el concepto general de cuales son las cosas que hay que modificar y el concepto de qué habría que modificar”, afirmó Weretilneck.

“¿Pero la idea la evalúa, de una coalición, una alianza?”, insistió este diario.

“Sí. No te puedo contestar hoy qué es lo que vamos a hacer. Lo que sí está claro es que ante una mirada, digamos de alguna manera coincidente de los temas de Bariloche, lo vamos a discutir desde este punto de vista”, planteó el gobernador.

Sobre la necesidad de la reforma, Weretilneck opinó que “es una muy buena oportunidad para resolver los temas que tiene la actual Carta Orgánica que, creo que todos coincidimos, que es una Carta Orgánica que no cumple las expectativas para el Bariloche de hoy, y menos para proyectar para los próximos veinte años”.

“Bienvenida la discusión, bienvenido el debate, pero hoy no tenemos una postura clara de nuestra decisión que obviamente la iremos resolviendo en el transcurso de los próximos días”, sostuvo.

Otra vez juntos en un acto

Weretilneck y Cortés compartieron este miércoles un acto oficial en el gimnasio municipal 4 del barrio Alborada de esta ciudad, donde abundaron los abrazos y las fotos con decenas de habitantes de Bariloche.

«Las cosas que estamos haciendo son las que se necesitan en Bariloche», afirmó el gobernador. Dijo que lo peor que podría pasar es que la Provincia vaya por su lado y el Municipio por otro. «Estamos todos tirando del mismo carro», afirmó, aunque «tengamos diferencias».

Es que el Gobierno de Río Negro entregó 20 escrituras a vecinos de esta ciudad que obtuvieron la titularidad de sus lotes por la Ley Pierri y de viviendas del IPPV. Además, la Provincia otorgó más de 100 millones de pesos en aportes y subsidios a numerosas asociaciones civiles, clubes e instituciones culturales y sociales.

El locutor del acto informó que el Hogar Emaús recibió un aporte de 75 millones de pesos, el Obispado y Cáritas, 15 millones de pesos, el Club La Unión del Este 10 millones de pesos para construir su sede.

Crearte recibió 5 millones de pesos para refacciones en el edificio donde funciona la institución, el CRIP, 5 millones de pesos para gastos de funcionamiento, otros 5 millones de pesos se otorgaron al Centro de Retirados y Pensionados de la Policía de Río Negro de Bariloche, 2 millones de pesos Camino Abierto, 2 millones de pesos Gente Nueva, 2 millones recibió la asociación “La Olla de la Gente”, y otros 5 millones se otorgaron a la Asociación El Brote, entre otros aportes.

Weretilneck le entregó un aporte de 400 millones de pesos a Cortés destinado a la construcción del puente de hormigón sobre el arroyo Ñireco, en la avenida Wiederhold. También, hubo reconocimientos y entrega de becas a destacados deportistas de la ciudad.