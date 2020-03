Excarcelan a un joven detenido con éxtasis en Dina Huapi

Un joven que había sido sorprendido por personal policial con 200 pastillas de éxtasis, en las afueras de esta ciudad, recuperó esta semana la libertad. El juez federal subrogante de Bariloche, Gustavo Javier Zapata, admitió el recurso de los defensores del imputado y ordenó su excarcelación.

El acusado, de 22 años, cuyas iniciales son I. G., es hijo de un reconocido operador inmobiliario de Bariloche, informaron fuentes con acceso a la causa.

Los defensores particulares Estanislao Cazaux y Pablo Calello plantearon en el pedido de excarcelación que el sospechoso no tiene antecedentes penales, posee domicilio en Bariloche y trabajo. Agregaron que es asmático y advirtieron que es una persona “de mayor vulnerabilidad frente a la epidemia de coronavirus”.

Zapata no tuvo en cuenta el pedido de la fiscal federal interina Sylvina Little, que no estaba en contra de concederle la excarcelación, pero había solicitado que se le imponga una fianza de por lo menos 100 mil pesos.

El procedimiento se hizo la madrugada del 15 de marzo. Según la acusación de la fiscalía, personal policial sorprendió al joven en un Ford Escort, junto a otros tres jóvenes, en la calle ConCon, entre la ruta nacional 40 y el acceso al Refugio Jesús, en Dina Huapi.

El auto estaba estacionado, con las luces apagadas. Los policías se aproximaron al vehículo para identificar a los ocupantes y en ese momento el joven sospechado arrojó una bolsa debajo del auto, que fue secuestrada. Luego, se constató que eran pastillas de éxtasis y quedó detenido.

Al joven lo indagaron el lunes y la fiscalía le atribuyó el delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de tenencia ilegítima, con fines de comercialización, de 200 pastillas de éxtasis. El acusado se negó a declarar.

El magistrado sostuvo que el arraigo del joven se acreditó con la constatación del domicilio. También, “en razón de la posesión de un grupo familiar presente en esta localidad que permite afirmar que ese encuentra vinculado social y afectivamente a personas y cosas de ese sitio”.