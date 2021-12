Expulsan a los turistas

En Neuquén hay un sinfín de inversiones para atraer al turismo, cosa que me parece correcta.

Lo que no es correcto es que expulsen a los turistas que visitan Neuquén Capital, pues la mayoría de ellos van al microcentro bancario a retirar fondos de los cajeros y un gran porcentaje de ellos se sorprenden cuando los inspectores los multan o, peor aún, les llevan el auto, pues no está permitido estacionar hasta las 14 hs.



Craso error que cometen las autoridades municipales, cuyo máximo responsable es Gaido y secundado por una vieja ordenanza dictada por el “Consejo Delirante” allá por el año 2001.



El que suscribe le presentó al intendente actual, Mariano, apenas asumió, un montón de ideas para corregir varias falencias como la descripta y además de que nunca me dio “bola” me perdieron la carpeta.



¿Cuándo van a escuchar al pueblo; cuándo van a salir a la calle a vivir la realidad, o solo salen cuando hay elecciones; cuándo van a tener ideas realistas y que beneficien a todos?



Esperemos que el nuevo ministro de Turismo Sandro Badilla se dé cuenta de estos errores y los corrija. Éstos son iguales a aquellos restaurantes de primera clase y tienen baños inmundos, es fácil de imaginar que si un turista por ir a los cajeros le sacan el auto nunca más vuelve a Neuquén Capital y, menos aún, recomiendan a amigos que vengan.

Neuquén

Hernán Caire

DNI 5.262.288