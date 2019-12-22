Farmacias de turno: domingo 22 de diciembre de 2019
Lo más visto
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ALLEN
Norte - Perito Moreno 50 - Tel: 4451134
BARILOCHE
Luna Lanz - Onelli y Yatasto - Tel: 4432088
Iberia - 20 de Febrero 410 - Tel: 4422615
Santa Lucía (1) - Av. Los Pioneros 3860 - Tel: 4442474
CATRIEL
Gonzalez - Av. San Martín y Mendoza - Tel: 4911184
CENTENARIO
Fittipaldi - Perú 305 - Tel: 4891791
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Lavezini - Kennedy 625 - Tel: 442704
CINCO SALTOS
Allende - San Martín 201 - Tel: 4980325
CIPOLLETTI
Pasteur - 25 de mayo465 - Tel: 4781989
Avenida - Av. Alem 802 - Tel: 4776063
CUTRAL CO
Lincoln - Olascoaga 915 - Tel: 4963148
FERNANDEZ ORO
Argentina - San Martín 376 - 299-4996507
GENERAL CONESA
Chader - 25 de Mayo 418
GENERAL ROCA
Brunetti - Italia 1603 - Tel: 4421755
San Martín 4 - Buenos Aires 933 - Tel: 4425626
Herrera - Alsina 1741
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin - M. Moreno y A. Argentina - Tel: 491972
NEUQUÉN
Lanin - Alderete 1557 - Tel: 4435867
Del Pueblo - Belgrano 801 - Tel: 4437895
PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993
PLOTTIER
Global - Belgrano 245 - Tel: 4933755
RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón - presidente Perón 1069 - Tel: 4887366
RÍO COLORADO
Río Colorado - Juan B. Justo 699 - Tel: 432099
S. M. DE LOS ANDES
Pasteur - Av. San Martín 498 esq. Rivadavia - Tel: 422243
VIEDMA
Don Zatti - Rivadavia 316 - Tel: 429491
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Pharmacy Avenida - Arrayanes 275 - Tel: 4494896
VILLA REGINA
Italia II - Cipolletti 245 - Tel: 4465057
ZAPALA
Mavil - Roca 515 - Tel: 424122
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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