Farmacias de Turno

Farmacias de turno: domingo 22 de diciembre de 2019



ALLEN
Norte - Perito Moreno 50 - Tel: 4451134

BARILOCHE
Luna Lanz - Onelli y Yatasto - Tel: 4432088
Iberia - 20 de Febrero 410 - Tel: 4422615
Santa Lucía (1) - Av. Los Pioneros 3860 - Tel: 4442474

CATRIEL
Gonzalez - Av. San Martín y Mendoza - Tel: 4911184

CENTENARIO
Fittipaldi - Perú 305 - Tel: 4891791
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Lavezini - Kennedy 625 - Tel: 442704

CINCO SALTOS
Allende - San Martín 201 - Tel: 4980325

CIPOLLETTI
Pasteur - 25 de mayo465 - Tel: 4781989
Avenida - Av. Alem 802 - Tel: 4776063

CUTRAL CO
Lincoln - Olascoaga 915 - Tel: 4963148

FERNANDEZ ORO
Argentina - San Martín 376 - 299-4996507

GENERAL CONESA
Chader - 25 de Mayo 418

GENERAL ROCA
Brunetti - Italia 1603 - Tel: 4421755
San Martín 4 - Buenos Aires 933 - Tel: 4425626
Herrera - Alsina 1741

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin - M. Moreno y A. Argentina - Tel: 491972

NEUQUÉN
Lanin - Alderete 1557 - Tel: 4435867
Del Pueblo - Belgrano 801 - Tel: 4437895

PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993

PLOTTIER
Global - Belgrano 245 - Tel: 4933755

RINCÓN DE LOS SAUCES
Rincón - presidente Perón 1069 - Tel: 4887366

RÍO COLORADO
Río Colorado - Juan B. Justo 699 - Tel: 432099

S. M. DE LOS ANDES
Pasteur - Av. San Martín 498 esq. Rivadavia - Tel: 422243

VIEDMA
Don Zatti - Rivadavia 316 - Tel: 429491
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Pharmacy Avenida - Arrayanes 275 - Tel: 4494896

VILLA REGINA
Italia II - Cipolletti 245 - Tel: 4465057

ZAPALA
Mavil - Roca 515 - Tel: 424122

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: domingo 22 de diciembre de 2019