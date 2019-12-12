Farmacias de turno: jueves 12 de diciembre de 2019
Lo más visto
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ALLEN
Norte - Perito Moreno 50 - Tel: 4451134
BARILOCHE
Iberia - 20 de Febrero 410 - Tel: 4422615
Luna Lanz - Onelli y Yatasto - Tel: 4432088
Angel (1) - San Martín 470 – local 4 - Tel: 4426304
CATRIEL
Catriel I - Av. Roque Saenz Peña 240 - Tel: 4911708
CENTENARIO
Fittipaldi - Perú 305 - Tel: 4891791
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Vidoni - Avellaneda 340 - Tel: 442067
CINCO SALTOS
Virgen del Rosario - Sarmiento 665 - Tel: 4982288
CIPOLLETTI
Pasteur - 25 de mayo465 - Tel: 4781989
Avenida - Av. Alem 802 - Tel: 4776063
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Vital - Av. del Trabajador 727 - Tel: 4966625
FERNANDEZ ORO
Sánchez - Roca 10 - 299-4996990
GENERAL CONESA
Amorosi - Belgrano 456
GENERAL ROCA
Brunetti - Italia 1603 - Tel: 4421755
San Martín 4 - Buenos Aires 933 - Tel: 4425626
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin - M. Moreno y A. Argentina - Tel: 491972
NEUQUÉN
Las Lilas - San Martín 3087 - Tel: 4461550
Life - Figueroa 2006 - Tel: 4403899
PLAZA HUINCUL
Norte V - av. Keidel y 9 de julio - Tel: 4863426
PLOTTIER
Global - Belgrano 245 - Tel: 4933755
RINCÓN DE LOS SAUCES
Romero - San Martín 1004 - Tel: 4887223
RÍO COLORADO
Sigma - Berutti y San Martín - Tel: 432828
S. M. DE LOS ANDES
Pasteur - Av. San Martín 498 esq. Rivadavia - Tel: 422243
VIEDMA
Crisol - A. Caseros 1625 - Tel: 421992
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
Pharmacy Avenida - Arrayanes 275 - Tel: 4494896
VILLA REGINA
Vazquez - Sarmiento 121
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
El Maiten - Ejército Argentino 229 - Tel: 421761
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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