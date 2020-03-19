Farmacias de Turno

Farmacias de turno: jueves 19 de marzo de 2020



ALLEN
Ciudad - Tomás Orell 384 - Tel: 4452556

BARILOCHE
Barberis - Onelli 377 - Tel: 4524500
9 de Julio - 9 de julio 635 - Tel: 4428183
Cumbre III (1) - Perito Moreno 514 - Tel: 4456515

CATRIEL
Catriel I - Av. Roque Saenz Peña 240 - Tel: 4911708

CENTENARIO
Fittipaldi - Perú 305 - Tel: 4891791
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
 Vidoni - Avellaneda 340 - Tel: 442067

CINCO SALTOS
 Villegas - Av. Cipolletti 364 - Tel: 4984205

CIPOLLETTI
Fernandez - Villegas 87 - Tel: 4781220
Antu - Brentana 449 - Tel: 4772500
Apothekaria - Kennedy 245 - Tel: 4778215
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
 Vital - Av. del Trabajador 727 - Tel: 4966625

FERNANDEZ ORO
 Integral - avenida Cipolletti 495 - 299-4996699

GENERAL CONESA
 De Pasquale - San Martín 628

GENERAL ROCA
 San Martín 1 - San Martín 87 - Tel: 4427176
Paniceres - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
 Junin - Juan Manuel de Rosas 180 - Tel: 492880

NEUQUÉN
San Jorge - Lainez 774 - Tel: 4434707
Alderete - Illia 598 esq. San Juan - Tel: 4435682

PLAZA HUINCUL
 Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993

PLOTTIER
Riavitz - Riavitz 309 - Tel: 4937580

RINCÓN DE LOS SAUCES
 Facundo - Hipólito Yrigoyen 627 - Tel: 4886453

RÍO COLORADO
 Pasteur - Irigoyen 144 - Tel: 432037

S. M. DE LOS ANDES
 Lacar - Av. San Martín 775 - Tel: 427306

VIEDMA
Don Zatti - Rivadavia 316 - Tel: 429491
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
 Pharmacy Avenida - Arrayanes 275 - Tel: 4494896

VILLA REGINA
Rangel - Cipolletti 1003 - Tel: 4461300
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Del Alto - Cristóbal Colón 824 - 15695188

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: jueves 19 de marzo de 2020