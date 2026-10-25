Más de 3.600 nuevos dispositivos tecnológicos para escuelas de Neuquén: dónde se entregaron

Mediante el Plan Pehuén, se avanza con la modernización educativa en los colegios de Neuquén. En la semana más de 30 establecimientos educativos recibieron un total de 3.142 notebooks, 120 carros tecnológicos, 391 tablets, 31 pantallas interactivas y 21 impresoras 3D.

Fueron entregadas en las instituciones de las regiones Confluencia, del Pehuén y La Comarca.

Dónde se entregaron los equipos tecnológicos en Neuquén

Según indicó el Gobierno de Neuquén en la región Confluencia, recibieron nuevas herramientas los jardines de infantes números 1, 32, 36 y 21; el IFD 6; las escuelas primarias números 180 y 183; los CPEM 19, 29, 41 y 34; y la EPET 3.

En la región del Pehuén, la tecnología llegó en Las Lajas al Jardín 19, los CPEM 5 y 66 de Adultos, y a las escuelas primarias números 170, 221, 216, 279, 332 y 283, incluyendo también a las escuelas rurales primarias 221 de Los Alazanes, 216 de Quintuco y 75 de Mallín de los Caballos.

Finalmente, en la región de La Comarca, fueron alcanzados los jardines de infantes 3, 5 y 7; las escuelas primarias 49, 75, 123, 133, 334 y 172; los CPEM 6 y 51; y la EPET 1.

Soledad Martínez sobre la inversión para las escuelas

Durante los actos de entrega, la ministra de Educación, Soledad Martínez, destacó que el Plan Pehuén cuenta con una inversión provincial de 11 millones de dólares. A diferencia de programas nacionales anteriores como Conectar Igualdad, enfocado principalmente en el nivel secundario bajo el modelo uno a uno, esta iniciativa provincial cubre todos los niveles y modalidades del sistema educativo, desde jardines de infantes hasta centros de formación profesional y escuelas de adultos.

Explicó en tal sentido: “queremos darle una connotación mucho más vinculada con los procesos pedagógicos, es decir, con los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto para la reducción de la brecha digital (…) como para que este equipamiento se pueda usar en distintas áreas de conocimiento”.

El programa prioriza un modelo de uso compartido en las aulas y se complementa con capacitación docente permanente, contando con el financiamiento y el acompañamiento estratégico de Gas y Petróleo del Neuquén (GyP), el Banco Provincia del Neuquén (BPN) e YPF.

Desde el Ejecutivo provincial afirmaron que «la masiva modernización tecnológica es posible gracias a una decisión política de utilizar los ingresos de la renta petrolera y gasífera para transformar la situación favorable actual en un motor de desarrollo sostenible».

Martínez describió que “la provincia (…) está parada sobre la segunda reserva mundial de petróleo no convencional, sobre la cuarta reserva mundial de gas no convencional (…). En esta decisión del gobierno, lo que nos proponemos es que ese recurso pueda generar condiciones para que, en la provincia de Neuquén, cuando tengamos petróleo y gas, podamos vivir como queremos vivir. Pero cuando ese petróleo y gas deje de ser la fuente de recursos que actualmente es, Neuquén siga siendo la provincia pujante que nosotros queremos que sea. Y para eso, hay que usar ese recurso de manera estratégica. Por eso la decisión del gobernador Rolando Figueroa es que gran parte de los mismo se vuelque al sistema educativo”.