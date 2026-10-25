Luna llena de octubre 2026: cuándo es y a qué hora se puede en Argentina la Luna del Cazador

Este lunes 26 de octubre, Argentina será testigo de la esperada Luna del Cazador, la última luna llena de la primavera. El fenómeno marcará el cierre de las cuatro fases principales del mes y promete una vista espectacular a simple vista, siempre que las nubes lo permitan.

Lejos de requerir equipos profesionales, el satélite natural se convertirá en el protagonista absoluto de la madrugada del domingo al lunes. Además, no hace falta clavar la vista en el reloj: los especialistas confirman que el impacto visual se extenderá durante varias noches.

Las coordenadas para observar la Luna del Cazador:

Día clave: la madrugada de este lunes 26 de octubre.

la madrugada de este lunes 26 de octubre. Hora exacta: el plenilunio alcanzará su punto de máxima iluminación a la 1.11 de la madrugada (huso horario argentino).

el plenilunio alcanzará su punto de máxima iluminación a la (huso horario argentino). Duración del espectáculo: según datos de la NASA, la Luna mantendrá su apariencia «llena» durante un par de días, facilitando su observación en las jornadas previas y posteriores.

según datos de la NASA, la Luna mantendrá su apariencia «llena» durante un par de días, facilitando su observación en las jornadas previas y posteriores. El dato del año: esta será la antepenúltima luna llena del 2026, un año atípico que cuenta con 13 plenilunios en total (debido a que mayo registró dos).

El misterio detrás de la «Luna del Cazador»: ¿por qué se llama así?

El nombre del fenómeno no tiene relación con cambios de color, un tamaño extraordinario o algún efecto óptico inusual. Su denominación está directamente vinculada con las antiguas tradiciones del hemisferio norte, donde octubre marca el corazón del otoño.

Históricamente, las comunidades originarias bautizaron así a este plenilunio porque su intensa luz nocturna extendía las jornadas para cazar y almacenar reservas de alimento antes de la llegada del crudo invierno.

Astronómicamente, la regla dicta que la Luna del Cazador es siempre la que le sigue de forma inmediata a la Luna de la Cosecha (la más cercana al equinoccio de septiembre). Aunque en Argentina atravesamos la primavera, la nomenclatura global mantiene viva esta historia.

Cómo disfrutar del evento astronómico a simple vista

Para capturar la mejor postal del cielo, la única recomendación de los expertos es buscar zonas con el horizonte despejado y, en lo posible, alejadas de la contaminación lumínica de los centros urbanos. Durante esta fase, el satélite asomará en el este aproximadamente al atardecer y se ocultará por el oeste cerca del amanecer, dominando la bóveda celeste de punta a punta.

Con este evento, se cierra el dinámico calendario lunar de octubre, que transitó desde el cuarto menguante a principios de mes hasta culminar en este brillante plenilunio tras completar su ciclo de 29,5 días alrededor de la Tierra.