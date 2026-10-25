«Colapso de estructuras»: la potente Luna llena en Tauro exige soltar el control, cómo afecta a cada signo y cuándo es
El plenilunio perfecciona su energía con una tensión explosiva frente a Escorpio y Venus retrógrada. El cuerpo, el dinero y los vínculos entran en una revisión límite donde sostener por inercia deja de ser una opción.
El cielo de este tramo de octubre no da tregua. Con la llegada de la Luna llena en Tauro a la 1:12 de este lunes 26 de octubre de 2026, el mapa astral enciende una alerta roja sobre aquello que venimos sosteniendo por pura comodidad, costumbre o miedo a perder.
En la astrología, esta lunación impacta con mayor dureza sobre los signos fijos —Tauro, Leo, Escorpio y Acuario—, poniendo sobre la mesa el debate eterno entre la seguridad material y la necesidad imperiosa de transformación.
Un cielo hiperconectado y somático: qué esperar fisicamente de la Luna Llena en Tauro
Esta Luna llena no actúa sola. El plenilunio se opone al Sol en Escorpio y a Venus retrógrada, mientras ambos polos chocan en cuadratura directa con Plutón en Acuario. El combo astrológico se completa con la conjunción disociada de Quirón retrógrado en Aries, haciendo que el impacto se sienta directo en el cuerpo: tensión muscular, insomnio y agotamiento crónico.
Con Mercurio también retrógrado, las explicaciones racionales se desploman. El cuerpo grita lo que la mente ya no puede justificar, convirtiendo a esta lunación en un filtro implacable de deudas emocionales, vínculos desparejos y rutinas estériles.
El horóscopo signo por signo: qué exige el plenilunio
- Aries: La tensión cae directo sobre tu bolsillo y tu cuerpo. Es hora de dejar de tapar deudas ajenas y priorizar tu propia subsistencia material antes de seguir auxiliando a terceros.
- Tauro: Se caen los pilares que sostenías por miedo al vacío. Es el momento bisagra para dejar atrás la inercia y permitir que emerja una versión tuya que no pide permiso para ser libre.
- Géminis: Tu sistema nervioso clama una tregua urgente. Apagá las pantallas, buscá silencio y permití que el inconsciente drene la saturación informativa acumulada.
- Cáncer: Tus proyectos y amistades pasan por un filtro implacable. Alejate de los espacios donde debas achicar tus valores para encajar y pertenecer.
- Leo: Estalla la fricción entre la vida profesional y el hogar. De nada sirve el reconocimiento público si tus bases íntimas tambalean por falta de verdad.
- Virgo: Las certezas rígidas se desmoronan. Soltá la necesidad de controlarlo todo y animate a habitar la incertidumbre con los pies firmes sobre la tierra.
- Libra: Se activan las zonas más delicadas de deudas y recursos compartidos. Con Venus retrógrado, es el momento clave para cortar lazos atados por miedo al abandono.
- Escorpio: El espejo ajeno te devuelve sin filtros tus propias dinámicas de control. Bajá la guardia: la verdadera fuerza radica en la vulnerabilidad.
- Sagitario: La rutina toca un límite físico infranqueable. Un cuerpo exhausto es la prueba de una agenda mal repartida; ajustá prioridades de inmediato.
- Capricornio: Tu deseo y tu creatividad reclaman salir de la lógica del deber ser. Permitite disfrutar sin buscar un rendimiento utilitario en cada minuto.
- Acuario: Plutón transforma los cimientos familiares de raíz. Es hora de desactivar lealtades heredadas del pasado que ya no representan tu presente.
- Piscis: Tus pensamientos recurrentes exigen limpieza. Nombrar la realidad en voz alta sanará mucho más que rumiar resentimientos en silencio.
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