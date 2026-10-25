«Colapso de estructuras»: la potente Luna llena en Tauro exige soltar el control, cómo afecta a cada signo y cuándo es

El cielo de este tramo de octubre no da tregua. Con la llegada de la Luna llena en Tauro a la 1:12 de este lunes 26 de octubre de 2026, el mapa astral enciende una alerta roja sobre aquello que venimos sosteniendo por pura comodidad, costumbre o miedo a perder.

En la astrología, esta lunación impacta con mayor dureza sobre los signos fijos —Tauro, Leo, Escorpio y Acuario—, poniendo sobre la mesa el debate eterno entre la seguridad material y la necesidad imperiosa de transformación.

Un cielo hiperconectado y somático: qué esperar fisicamente de la Luna Llena en Tauro

Esta Luna llena no actúa sola. El plenilunio se opone al Sol en Escorpio y a Venus retrógrada, mientras ambos polos chocan en cuadratura directa con Plutón en Acuario. El combo astrológico se completa con la conjunción disociada de Quirón retrógrado en Aries, haciendo que el impacto se sienta directo en el cuerpo: tensión muscular, insomnio y agotamiento crónico.

Con Mercurio también retrógrado, las explicaciones racionales se desploman. El cuerpo grita lo que la mente ya no puede justificar, convirtiendo a esta lunación en un filtro implacable de deudas emocionales, vínculos desparejos y rutinas estériles.

El horóscopo signo por signo: qué exige el plenilunio