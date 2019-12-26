Farmacias de Turno

Farmacias de turno: jueves 26 de diciembre de 2019



ALLEN
Herrera - Juan Domingo Perón 80 - Tel: 4452918

BARILOCHE
De Miguel - Mitre 130 - Tel: 4423025
Patagónica - Diag. Capraro 1050 - Tel: 4422537
San Agustín (1) - Onelli 2400 - Tel: 4528565

CATRIEL
Catriel II - Clemente Zurita 123 - Tel: 4915013

CENTENARIO
Rubbiani - San Martín 320 - Tel: 4890214
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
26 de Septiembre - Tomas Boland 30 - Tel: 442290

CINCO SALTOS
Soldera - Rivadavia 53 - Tel: 4981126

CIPOLLETTI
De la Roca - Roca 219 - Tel: 4783777
La Botica - Toschi y Las Acacias - Tel: 4781541
Austral - Mengelle 1907 - Tel: 4790472
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Silvia - Elordi y Saenz Peña - Tel: 4961944

FERNANDEZ ORO
Argentina - San Martín 376 - 299-4996507

GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628

GENERAL ROCA
Mendoza - Mendoza 1499 - Tel: 4425301
Zavatti - Sarmiento 371(Terminal de ómnibus) - Tel: 4430065
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Junin - Juan Manuel de Rosas 180 - Tel: 492880

NEUQUÉN
Alta Barda - Madreselva y Los Pensamientos - Tel: 4331000
Global - La Rioja 31 - Tel: 4438839

PLAZA HUINCUL
El Indio - San Martín 511 - Tel: 4968105

PLOTTIER
Monasterio - San Martín esq. Tromen - Tel: 4934261

RINCÓN DE LOS SAUCES
San José - Rivadavia y San Martín - Tel: 430844

RÍO COLORADO
Pasteur - Irigoyen 144 - Tel: 432037

S. M. DE LOS ANDES
Norte - Curruhuinca 728 - Tel: 410371

VIEDMA
Central - Belgrano 265 - Tel: 426893
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Maiten - Arrayanes 66 - Tel: 4494000
Puerto Manzano - Arrayanes 6510 - Tel: 4475277

VILLA REGINA
Comahue - Mitre 648 - Tel: 4460323
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Mavil - Roca 515 - Tel: 424122

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: jueves 26 de diciembre de 2019