Farmacias de Turno

Farmacias de turno: lunes 28 de octubre de 2019



ALLEN
Del Centro - Tomás Orell y Sarmiento - Tel: 4451621

BARILOCHE
Asurmendi - P. Moreno 712 - Tel: 4421960
Acuario - J. Manuel de Rosas 498 - Tel: 4520702
Alta Catedral (1) - Plaza Amancay – local 8 – C° Catedral - Tel: 4460138

CATRIEL
Gonzalez - Av. San Martín y Mendoza - Tel: 4911184

CENTENARIO
Rubbiani - San Martín 320 - Tel: 4890214
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400

CHOELE CHOEL
Lavezini - Kennedy 625 - Tel: 442704

CINCO SALTOS
Villegas - Av. Cipolletti 364 - Tel: 4984205

CIPOLLETTI
Norte - La Esmeralda 1604 - Tel: 4791077
Del Centro - Roca 607 - Tel: 4771842
Martinez - Moreno 151 - Tel: 4781679
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428

CUTRAL CO
Silvia - Elordi y Saenz Peña - Tel: 4961944

FERNANDEZ ORO
Sin datos

GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628

GENERAL ROCA
Pharmacy Villegas - Damas Patricias 1802 - Tel: 4426428
Italia - Italia 1375 - Tel: 4420386
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200

JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291

JUNÍN DE LOS ANDES
Lanin - M. Moreno y A. Argentina - Tel: 491972

NEUQUÉN
Nuestra Sra. Del Lujan - Collon Cura 814 - Tel: 4468080
Del Pueblo - Alberdi 290 - Tel: 4424032

PLAZA HUINCUL
Norte V - av. Keidel y 9 de julio - Tel: 4863426

PLOTTIER
Ichaso - Araucaria y Arrayanes - Tel: 4933616

RINCÓN DE LOS SAUCES
Facundo - Hipólito Yrigoyen 627 - Tel: 4886453

RÍO COLORADO
Sur - Irigoyen 535 - Tel: 432400

S. M. DE LOS ANDES
Del Centro - Av. San Martín 896 - Tel: 428999

VIEDMA
Vidoni - C. Cagliero 1340 - Tel: 423827
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176

VILLA LA ANGOSTURA
Pharmacy Avenida - Arrayanes 275 - Tel: 4494896

VILLA REGINA
Del Sur - Tucumán 351 - Tel: 4464779
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365

ZAPALA
Maihue - Avellaneda 627 - Tel: 422500

(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22


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Farmacias de turno: lunes 28 de octubre de 2019