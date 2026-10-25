Mundial de Canotaje: Gualeguaychú conquistó al mundo con su pasión y calidez

“Esto así en Europa no se vive. La calidez de la gente es maravillosa, es hermoso…”, le decía a Río Negro un palista húngaro, mientras estampaba su firma en una camiseta argentina que le acercaba un chico entrerriano, en la zona mixta de la costanera del río Gualeguaychú.

Por primera vez en la historia, Argentina fue sede de un Mundial de Canotaje y a mano de nuestra idiosincracia pasional, las vivencias que experimentamos aquí, no se consiguen del otro lado del mundo. Ni la instabilidad del clima -provocado por el fenómeno del Niño- oscilando entre la lluvia, el sol, el frío y la humedad, fue impedimento para que Gualeguaychú le regalara al planeta del canotaje un mundial increíble e inolvidable.

La belleza natural de esta ciudad fue el marco perfecto para un evento que jamás había navegado hasta Sudamérica. El río forma parte del día a día de los litoraleños, que estuvieron acompañando durante una semana esta fiesta del canotaje.

En la jornada final del Mundial todavía quedaban resabios de la descalificación de Franco Balboa, el sábado durante el K1 senior, cuando peleaba por una medalla. El toque con Amund Vold, que terminó con el noruego en el agua, dio para varias interpretaciones. El argumento de la Federación Internacional fue que el neuquino provocó el vuelco y por eso lo sacó de la carrera.

Como es habitual en este evento, la emblemática K2 senior fue la prueba que cerró el Mundial de Canotaje 2026, con dos botes argentinos en el agua. Uno de ellos conformado por Vicente Vergauven y Joaquín Catalano, representantes de Viedma y Choele Choel respectivamente, que fueron campeones del mundo en junior en Dinamarca 2023.

Junto a la otra embarcación nacional, que tuvo a Juan Ignacio Cáceres y Agustín Ratto, los chicos se mantuvieron en punta hasta la mitad de la carrera. Sin embargo, su rendimiento mermó en la parte final y quedaron rezagados.

La mejor noticia para el numeroso público que estuvo en el Paseo de la Costa fue la medalla de plata que consiguieron Juani Cáceres y Agustín Ratto, que escoltaron a los ganadores, los daneses Valdemar Jorgensen y Jonathan Hansen.

Cáceres fue compañero de Julián Salinas cuando la ganaron la Regata del Río Negro 2025 y Ratto del choelense en la edición 2026, cuando finalizaron segundos.

Juan Emilio Álvarez terminó siendo una de las figuras del equipo argentino en Gualeguaychú. Con apenas 17 años y corriendo su primer mundial, el choelense ayer cerró su participación quedando en el top five del K2 junior.

Álvarez, que había terminado 9° en K1 junior (short race) y 6° en K1 junior (distancia larga), finaliza su tarea en la cita de Gualeguychú quedando entre los 10 mejores en las tres pruebas que disputó.

La choelense Martina Catalano cerró su participación en el Mundial 2026 junto a la entrerriana Candelaria Sequeira (Luján) K2 damas senior, cumpliendo una gran actuación quedando entre las diez mejores del planeta. La prueba fue ganada por la dupla española compuesta por Tania Fernández y Tania Álvarez. El otro bote argentino en la categoría estuvo formado por María Magdalena Garro y Micaela Maslein, que finalizaron sextas.

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