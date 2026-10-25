María Angélica Espinosa oficializó su candidatura en Las Lajas para Primero Neuquén con guiños a la reelección de Figueroa

La exintendenta María Angélica Espinosa oficializó su candidatura a la intendencia de Las Lajas representando al espacio de Mariano Gaido, Primero Neuquén, en apoyo a la gobernación de Rolando Figueroa y con críticas a la gestión de Pablo Cortez.

La médica veterinaria regresó a la política electoral indicando que «sacaba mucho del modelo de gobernar que tuvo Mariano en la capital» durante su mandato, y resaltando la gestión provincial: «Que se esté poniendo mucha plata en las rutas es indispensable, pensándolo desde el lado comercial, turístico y de seguridad, eso es muy importante».

Los motivos de su candidatura

En cuanto a los motivos que la impulsaron a postularse nuevamente a la intendencia, la exjefa comunal sostuvo: «La gente viene a mi local y me dice ‘María, tenés que volver'». A esto, sumó el entusiasmo que le generó la propuesta del espacio del intendente de Neuquén.

A su vez, fue crítica con el manejo de la actual administración local por no sostener los proyectos en marcha. «Podrían haber seguido con el plan de asfalto, con las viviendas, con la cultura o la educación. Tendrían que haber potenciado lo que estaba bien, seguirlo y mejorarlo», concluyó la candidata.

En este sentido, añadió: «No voy a destruir nada de lo que está construido, continuaré lo que este gobierno hizo bien y mejoraré lo que haga falta».

El eje de su campaña

Con respecto a la gestión de Figueroa, Espinosa resaltó el valor de fortalecer los pasos fronterizos entre Argentina y Chile, destacando el impulso económico de esta acción. Para la candidata, potenciar corredores alternativos es una política que puede colaborar de forma estratégica para distribuir mejor las cargas logísticas y aliviar los históricos problemas de congestión que sufre el paso Pino Hachado.

Asimismo, repasó los ejes centrales de sus gestiones anteriores, enfocándose en un modelo de autosuficiencia que priorizó la capacitación del empleado municipal y la generación de recursos propios.

Recordó que, ante la imposibilidad de afrontar los costos del asfalto flexible, el municipio construyó su propia planta elaboradora de asfalto rígido, y que, con mano de obra local, se lograron pavimentar más de 200 cuadras, construir veredas, playones deportivos en todos los barrios y una bicisenda de más de cuatro kilómetros que conectó áreas aisladas.

Por otra parte, Espinosa detalló que, a través de convenios con Camuzzi, los empleados municipales realizaron las obras de zanjeo mientras la empresa aportaba la mano de obra especializada, para llevar la red de gas a más de 600 familias. Un método similar se utilizó para extender las redes cloacales en barrios que dependían de pozos ciegos, agregaron.

Uno de los puntos más fuertes de su propuesta es la reactivación del plan de viviendas con aportes provinciales, pago de cuotas de los vecinos y mano de obra municipal. «Hicimos 56 viviendas y dejamos un plan de 40 diseñadas de la misma manera», explicó la candidata.

Espinosa vinculó esto también a devolverle a Las Lajas un perfil turístico. Inspirada en el Paseo de la Costa de la capital neuquina, Espinosa señaló que su gestión construyó una costanera de casi dos kilómetros, potenció el camping de la Ruta 40, impulsó la creación del Museo Paleontológico y finalizó la terminal de colectivos para mejorar la conectividad estratégica hacia Chile.

Además, destacó que impulsaron grandes eventos culturales para posicionar a la localidad.

En el ámbito social y formativo, la exintendenta reafirmó su compromiso con el deporte y la educación como motores de equidad.

Por su parte, destacó de su gestión la apertura del Centro de Educación Física (CEF) N° 19 en un «tiempo récord de 20 días» para profesionalizar el deporte local con docentes capacitados, y se construyó una cancha de hockey de nivel provincial.

En materia educativa, sumó la llegada de carreras superiores como enfermería, el profesorado de matemáticas, física y la tecnicatura en turismo. «La herramienta para salir de la pobreza es el estudio», remarcó Espinosa.