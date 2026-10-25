Neuquén se alinea con Mendoza para el asfalto de la Ruta 40 y acelera las gestiones por Siete Lagos

El tramo de la Ruta Nacional 40 que continúa sin asfaltarse en el sur de Mendoza, cerca del límite con Neuquén, alineó a ambas provincias para buscar financiamiento y acelerar las gestiones destinadas a completar la obra que lleva años siendo motivo de roturas y malestar entre los automovilistas que transitan por el sector.

El gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, confirmó el lanzamiento de las conversaciones e indicó que si bien la prioridad de su gestión son las rutas dentro de la provincia, ese tramo también es relevante para la conectividad del norte neuquino y localidades como Chos Malal, Buta Ranquil y Barrancas.

Una «ayuda diplomática» para Mendoza y el asfalto de la Ruta 40

«Estamos ayudando de manera diplomática a que Mendoza pueda adquirir un préstamo internacional blando para financiar esa ruta«, dijo en referencia a los más de 80 kilómetros que aún esperan por su pavimentación, al sur de la localidad de Malargüe.

El mandatario retomó el tema luego de protagonizar días atrás un encuentro con su par de Mendoza, Alfredo Cornejo, en el contexto del desarrollo de una agenda conjunta para potenciar el vínculo interprovincial.

En la actualidad el asfalto, una vez que se supera el río Barrancas, frontera natural entre ambas jurisdicciones, se extiende por unos 40 kilómetros en el territorio mendocino hasta la laguna Coipo Lauquen, lugar en el que inicia el ripio.

La Ruta 151 y los tramos que recibió Neuquén

Figueroa también cuestionó el estado de la Ruta 151, clave para el tránsito de la arena que ingresa a Vaca Muerta y la circulación en general hacia el norte de la Patagonia, asegurando que ya manifestó su preocupación con el Gobierno nacional. «Hace falta recorrerla una vez para ver cómo está«, analizó.

No obstante, remarcó que su prioridad como gobernador es atender las rutas que atraviesan Neuquén y, en el caso de las trazas de jurisdicción nacional ubicadas dentro del territorio provincial, indicó que hay varias que también presentan un estado deteriorado.

Entre ellas mencionó a la propia Ruta Nacional 40 en el sector que va desde Zapala hasta Chos Malal, pasando por Las Lajas, al que calificó como «destrozado» por la falta de reparaciones de consideración.

Paralelamente, dijo que la Provincia ya se hizo cargo de la Ruta Nacional 22 en el trayecto de la Autovía Norte, donde se anunció un importante programa de infraestructura para mejorar los accesos a la ciudad de Neuquén, y que próximamente lo hará con la Ruta Nacional 242, camino Pino Hachado, en la que se pondrán peajes y balanzas «para cobrarles el paso a los camiones chilenos que rompen la ruta«.

El caso de Cardenal Samoré

Mencionó que también se está trabajando para formalizar el traspaso de la Ruta Nacional 231 hacia el paso Cardenal Samoré, en el extremo sur de la provincia, además de la obra de la circunvalación de Villa La Angostura, que tiene ocho kilómetros pendientes de finalización.

Este último proyecto tiene la particularidad de que en el tramo a intervenir se asentó un grupo de familias que, en caso de avanzar con las obras, deberían ser relocalizadas. «Estamos iniciando ese diálogo«, dijo el gobernador.

Figueroa sostuvo que otro de los tramos que el Gobierno neuquino apunta a recibir es el de Siete Lagos, con el objetivo de avanzar «con la consolidación de un paseo» y construir una bicisenda que permita unir Villa La Angostura con San Martín de los Andes.

En declaraciones a radio Cumbre, el mandatario explicó que los planes para mejorar las rutas nacionales incluyen el tramo de la Ruta 40 que va hasta la Ruta Nacional 237, cerca de Bariloche. En este sector indicó que la intención es agregar, donde se pueda, «tercerías vías que favorezcan la circulación y el sobrepaso».

«Si nos cuesta llevar adelante las rutas que están dentro de la provincia, miren lo que costará el resto. Hoy estamos concentrados acá, que es para lo que fuimos elegidos», manifestó.