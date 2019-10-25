Farmacias de turno: viernes 25 de octubre de 2019
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ALLEN
Ciudad - Tomás Orell 384 - Tel: 4452556
BARILOCHE
Onelli - Onelli 631 - Tel: 4435156
Farmacenter - Av. San Martín 162 - Tel: 4436501
De Tina (1) - Av. Bustillo – km 12,500 - Tel: 4525900
CATRIEL
Andina - Av. Mosconi y Argentina - Tel: 4912875
CENTENARIO
Lahuen - Honduras 1195 - Tel: 4891394
Global (2) - Paraguay 3 - Tel: 4890400
CHOELE CHOEL
Amely - Kennedy 927 - Tel: 442812
CINCO SALTOS
Cinco Saltos - Rivadavia 502 - Tel: 4981338
CIPOLLETTI
Del Sol - Mengelle 180 - Tel: 4786006
San Pablo - Irigoyen 1064 - Tel: 4784447
Martín (1) - 9 de Julio 429 - Tel: 4781599
Bancaria (1) - Roca 865 - Tel: 4770025
Cruz del Sur (2) - Av. Alem 1805 - Tel: 4783428
CUTRAL CO
Nueva Cutral Co - Av. Del Trabajador 673 - Tel: 4961107
FERNANDEZ ORO
Sin datos
GENERAL CONESA
De Pasquale - San Martín 628
GENERAL ROCA
Farmacentro - Tucumán 1035 - Tel: 4437993
Estuardo Romero II - Tucumán 201 - Tel: 4421828
Sud (3) - Tucumán y Neuquén - Tel: 4422595
San Martín 1(3) - San Martín 87 - Tel: 4427176
San Martín 2 (3) - Mitre 1748 - Tel: 4426928
Bancaria (3) - Villegas 752 - Tel: 4422886
Paniceres (3) - Tucumán esq. Italia - Tel: 4428635
Estuardo Romero (3) - Av. Roca 1338 - Tel: 4425200
JACOBACCI
Araucana - Av. San Martín 353 - Tel: 432291
JUNÍN DE LOS ANDES
Farmacentro - Coronel Suárez 357 - Tel: 492620
NEUQUÉN
Global - Comb. De San Lorenzo esq. Ant. Argentina - Tel: 4485350
Inalén - Linares 1350 - Tel: 4404006
PLAZA HUINCUL
Norte III - San Martín 869 - Tel: 4862993
PLOTTIER
Del Pueblo - San Martín 39 - Tel: 4935143
RINCÓN DE LOS SAUCES
San Benito - San Martín 586
RÍO COLORADO
Sigma - Berutti y San Martín - Tel: 432828
S. M. DE LOS ANDES
Galénica - Villegas 890 - Tel: 429396
VIEDMA
Krenz - Bulevar Contin 688 - Tel: 425477
El Cóndor (2) (Balneario) - Calle 69 Nº 263 - Tel: 497176
VILLA LA ANGOSTURA
La Botica - Primeros Pobladores 501 - Tel: 4494750
VILLA REGINA
Del Sol - 9 de julio 263
Italia I (2) - San Martín 351 - Tel: 461365
ZAPALA
Brown - Brown y Malvinas Arg. - Tel: 424179
(1) Hasta las 23
(2) Hasta las 24
(3) Hasta las 22
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