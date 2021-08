Feinmann cruzó al «militante del mortero”: “Usted cometió un delito”

Sebastián Romero, militante de la Izquierda, fue noticia en 2017 por disparar un mortero contra la policía frente al Congreso. Ahora es precandidato a senador y en una entrevista con el periodista Eduardo Feinmann protagonizó un tenso ida y vuelta.



“¿Le siguen diciendo ‘el gordo del mortero’?”, fue la primera pregunta de Feinmann en LN+. “Sí. Es un apodo que me pusieron los medios y lo estamos usando al servicio de la lucha”, respondió Romero.

Consultado sobre los disturbios en aquella oportunidad, el militante señalo: “Estoy lejos de arrepentirme. Esa jornada los medios difundieron mi imagen para tapar una cosa que fue real: todo un pueblo movilizado contra esa reforma y repudiándola”.

[POLÍTICA] “Su discurso atrasa 60 años”: Eduardo Feinmann protagonizó un tenso cruce con Sebastián Romero, el “Gordo Mortero”. pic.twitter.com/iOAv6AZqs5 — ElCanciller.com (@elcancillercom) August 12, 2021

Así, tras un ida y vuelta continuo, el momento más caliente de la entrevista llegó cuando Romero comentó estar cumpliendo prisión domiciliaria y se autoproclamó como un “candidato preso político”.



“Usted no es candidato preso político, cometió un delito. Es el código penal el que lo persiguió, no la política. No es por pensar distinto, Romero. Le tiraron el Código Penal por la cabeza”, aseveró Feinmann.

“Me acusan de intimidación pública y lejos estuvo de serlo. Para ser intimidación pública, toda la población tiene que tener miedo a salir a las calles. Ese día, después de la manifestación, la gente volvió a la plaza con la cacerola repudiando esa reforma. No existió esa tal intimidación pública”, argumentó el militante.