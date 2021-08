Femicidio de Agustina Atencio: testigos vieron a Rebolledo irse solo del río

Varios testigos vieron juntos a Agustina Atencio y a Exequiel Rebolledo en la costa del río Colorado la tarde del 29 de febrero de 2020. Tres días después hallaron el cuerpo de la joven en el mismo sector. Todas las personas que compartieron ese espacio de la costa coinciden en que los vieron irse juntos por un sendero y que luego solo vieron salir al imputado. A Agustina nadie la volvió a ver.

La tercera audiencia por el femicidio de la joven de Catriel comenzó con la declaración de dos hermanos que coincidieron en el mismo sector del río aquella tarde calurosa del verano del año pasado. Uno de ellos contó que llegaron a la costa alrededor de las 16 y que Agustina y Exequiel ya estaban en ese sector.

Ricardo, el primer testigo en declarar, detalló que mantuvo una breve conversación con el imputado y que minutos después abandonaron el lugar.

"Nosotros bajamos y ellos estaban a orillas del río. Después cuando me fui lo vi solo -a Rebolledo-, pensé que se le había caído algo porque venía caminando como mirando al río", manifestó.

Ambos testigos detallaron que cuando llegaron a la costa fue el único momento en que vieron a Agustina. luego cuando ellos decidieron ir a otro lugar ya no la observaron más. Solo se cruzaron con Rebolledo en momentos distintos, siempre solo.

Ricardo alrededor de las 17 cuando se fue a trabajar explicó. Su hermana Ximena, quien declaró en segundo turno, relató que cuando abandonó el lugar junto a su hijo le llamó la atención la actitud de Rebolledo.

"Cuando me estaba yendo veo a este hombre venir caminando con su moto al lado. La estacionó atrás de mi camioneta y comenzó caminar por el borde mirando hacia el río. En un momento estaba de espalda a la camioneta mirando y mirando el río, pensé que se iba a lagar. En ese momento ya estaba solo, Agustina no estaba, no la vi más ", manifestó.

Luego declaró una mujer que junto a su familia también coincidieron esa tarde en el sector de la ribera. Detalló que vio a Agustina y a Rebolledo. Agregó que en un momento que salieron del agua solo estaba el imputado y no la joven.

Ante la pregunta de la defensa relató que no le causa una buena sensación por la forma en que miraba a Rebolledo.