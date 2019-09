Femicidio de Cielo López: el dueño de la carnicería relató su impotencia

Daniel Lozano, el dueño de la carnicería que ayer fue saqueada por un grupo de personas enardecidas, relató cómo comenzaron los hechos tras una serie de mensajes de Whatsapp con versiones no confirmadas sobre el femicidio de Cielo López.



El hombre, propietario de “El Ciclón”, ubicado en Belgrano y San Martín de Plottier, explicó que llegó para abrir su comercio alrededor de las 17 cuando un grupo de “muchachos” comenzaron a gritarle. “Pensé que no iba a pasar a mayores. Pero después empezaron a juntarse más y más y me rompieron toda la carnicería, la saquearon”, contó sobre lo ocurrido.



En declaraciones radiales también relató que le gritaron “cualquier cosa”, lo insultaron, tras la circulación de “audios de Whatsapp” en que a él y a otras personas los incriminaban por estar relacionados con la muerte de la joven de 18 años.



“Tengo una impotencia, tengo una calentura. Me tuve que ir, casi me matan. Ahora tengo que cerrar ahí y no se que voy a hacer. Yo vivo de eso”, reconoció.



Los disturbios continuaron hasta la noche de ayer y además de saquear el comercio de Lozano, el grupo de personas que participó de los incidentes prendieron fuego una camioneta Toyota Hilux y un Ford Falcon que se encontraban estacionados en inmediaciones del local comercial.