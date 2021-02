Femicidio de Úrsula: Berni dijo que la policía no tuvo "nada que ver"

El femicidio de Úrsula Bahillo en la localidad bonaerense de Rojas derivó en masivas manifestaciones en reclamo de justicia. La joven había denunciado a su expareja, el oficial Matías Ezequiel Martínez, en reiteradas ocasiones y todas las pruebas indican que él fue quién la asesinó.

El ministro de Seguridad de la provincia, Sergio Berni, hizo mención al caso y desligó a la policía de responsabilidades.

"El hecho es lamentable. Era un policía apartado de su cargo, sin pistola, tenía restricción pero la terminó asesinando", expresó y agregó que "nada tiene que ver la Policía, el pueblo prendió fuego un patrullero porque si. Es una herramienta del Estado, de la Policía".

Respecto a la gran cantidad de denuncias contra el acusado y la restricción perimetral que no se cumplió en más de una ocasión, Berni comentó: "Si no le hubieran tomado la denuncia, no hubiera tenido la perimetral".

Las declaraciones del ministro fueron criticadas por la familia y amigos de la víctima y también en redes sociales. En la marcha de esta tarde se pidió por su presencia y se repudió su falta de respuestas.

El Ministerio de Seguridad bonaerense también está en el eje de la polémica por la desafección de 400 efectivos tras las protestas en la Quinta de Olivos en septiembre del 2020.

“No cumplen con su misión de policías. No cumplieron con la ley. Habíamos dichos que quienes no cumplían con su deber iban a ser sancionados. Hemos cumplido con lo que dijimos que íbamos a hacer”, afirmó sobre ese tema.

Además opinó acerca de una eventual gremialización de la fuerza. "Es una herramienta fundamental en una Policía que funciona. En una Policía que tiene los problemas de la bonaerense, con índices de corrupción, está en dudas. No sé si las condiciones están para que funcione”, consideró Berni.