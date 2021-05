Fenoglio tuvo su minuto de fama y confirmó haber pagado el impuesto a las grandes fortunas

El empresario local Diego Fenoglio, dueño de las chocolaterías y heladerías Rapa Nui, dijo este viernes que quedó alcanzado por el impuesto a las grandes fortunas aprobado el año pasado en plena crisis del coronavirus y que, a diferencia de muchos de sus pares, lo pagó sin objeción alguna.

También afirmó que ya lo habían citado para aplicarle la primera dosis de inmunización contra la Covid-19 y que recibió la vacuna Sputnik V en Bariloche.

Fenoglio se convirtió en noticia este viernes, porque la vicepresidente Cristina Fernández, durante la última sesión del Senado y sin advertir que tenía el micrófono abierto, preguntó a qué hora cerraba el local de Rapa Nui ubicado en cercanías del Congreso.

Una operación de márketing planificada no le hubiera salido mejor. La referencia de la titular del Senado puso de inmediato a Fenoglio en el candelero y el nombre de su chocolatería saturó los buscadores.

Pero la marca Rapa Nui -aunque nació en Bariloche hace casi tres décadas como un desprendimiento de la tradicional Fenoglio- no es desconocida en Buenos Aires y alrededores, donde tiene ya ocho sucursales.

En una entrevista radial con el programa Pasaron Cosas, de Alejandro Bercovich, el empresario dijo no saber que Cristina Fernández era clienta de Rapa Nui. Señaló que de enviarle algún regalo se ocuparía su hija, porque “es la que se ocupa del marketing”.

Consultado por el impuesto a las grandes fortunas, que gravó los patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, Fenoglio dijo que cumplió en término y sin rodeos ni recursos judiciales, como los iniciados por otros contribuyentes. “Lo pagamos y punto. Los impuestos hay que pagarlos”, señaló.

Como referencia extra, sostuvo que el gravamen aprobado en plena crisis sanitaria se justificaba en cierto modo si se aplicaba ese dinero a políticas sociales y a la compra de vacunas. Le preguntaron también por el expresidente Mauricio Macri pero no reconoció vínculo alguno, confirmó que le gusta el helado de pistacchio pero que no compra en sus locales.

Fenoglio dijo que la de ayer no fue su primera experiencia “con presidentes o vicepresidentes”, en relación con el emprendimiento económico iniciado por su familia. “Cuando tenía 12 ó 13 años mi padre me mandó al hotel Tunquelén a llevarle una caja de chocolates a Frondizi”, el expresidente radical que estuvo preso en ese lugar a comienzos de la década del 60.

Sobre Cristina Fernández se abstuvo de hacer una evaluación política, aunque dio a entender que no la había votado. Dijo que le pareció “simpática” la mención espontánea a Rapa Nui. “Es muy extraño que un vicepresidente nos nombre en el Senado”, aseguró.