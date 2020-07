Fernández admite que se equivocó al intentar expropiar Vicentin

"Pensé que iban a salir a festejar", dijo el presidente sobre el proyecto de expropiación

de la cerealera.

El presidente Alberto Fernández reconoció que se equivocó al intentar avanzar sobre la cerealera Vicentin . "No soy un loco suelto, no ando con una chequera de expropiaciones. Pensé que iban a salir a festejar", dijo, y al mismo tiempo reconoció que realizó una mala evaluación sobre la reacción social. "Me equivoqué. Pensé que estaba más asumida la situación de crisis", agregó en diálogo con FM La Patriada.

Señaló que ante la reacción negativa se quedó “esperando que alguien traiga una mejor solución”. “Pero nadie me la ha traído”, lamentó. Además, sostuvo que no quiere vivir en un país en que “cada decisión se convierte en un Boca-River” y afirmó que se mantiene “muy respetuoso de la propiedad privada”.

Luego agregó: “Salgo y digo que me preocupa lo que está pasando con la principal exportadora oleaginosa del país y me dicen que soy un chavista que quiere expropiar. Si quisiera expropiar, no expropiaría una empresa en quiebra sino una cerealera floreciente”.

“Soy muy respetuoso de la propiedad privada. Pero el Banco Nación también es propiedad privada”, aseguró, defendiendo así el camino que siguió el gobierno nacional para intervenir la empresa y proponer un plan de expropiación.

Ante esta postura, resta saber cuál será el futuro de la cerealera. Los pasos dados por el gobierno hacia la expropiación provocaron banderazos en contra de la medida de un importante sector de la población, que rechazó el proyecto al compararlo con la política económica que lleva adelante Nicolás Maduro en Venezuela.