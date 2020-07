El Presidente se reúne con referentes parlamentarios de la oposición

El presidente Alberto Fernández, acompañado por al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, mantiene desde la Residencia de Olivos una reunión virtual de "agenda abierta", con referentes parlamentarios de Juntos por el Cambio y del Frente de Todos.

El encuentro, el primero de los dos que tiene previsto mantener hoy con legisladores, había sido solicitado por los bloques opositores, según reveló el Presidente en declaraciones radiales.

"No se qué querrán hablar, pero es agenda abierta. Me pidieron una reunión primero con los representantes del bloque, dije que sí. Después me dijeron la idea de hacerlo por separado", sostuvo el mandatario durante la entrevista con FM La Patriada.

El temario original incluía cuestiones centrales como la pospandemia, la deuda externa y los proyectos de beneficios impositivos para quienes entren en mora por efecto de la cuarentena, según dijeron fuentes oficiales.

El encuentro comenzó cerca de las 18, una hora después del horario previsto, con la presencia de parlamentarios del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio, aunque representado solamente por la UCR y el PRO ante la ausencia del presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro, quien resolvió hace unas horas bajarse de la videoconferencia y dar a conocer más tarde un comunicado con la posición de su partido.

Por la oposición participan los senadores Humberto Schiavone, Luis Naidenoff, Martín Lousteau, Laura Machado y los diputados Álvaro González, Mario Negri, Alfredo Cornejo y Cristian Ritondo.

Además de Máximo Kirchner, quien participa de forma presencial desde Olivos, asisten por el oficialismo los senadores José Mayans, Claudia Ledesma Abdala, Anabel Fernández Sagasti, Maurice Closs y el diputado José Luis Gioja.

Ante la negativa de Juntos por el Cambio de participar junto a otros bloques parlamentarios, se resolvió que otro grupo fuera recibido en un segundo turno.

Así, luego el Presidente se conectará una vez más con Ledesma Abdala, Mayans y Fernández Sagasti, en otra reunión virtual en la que participarán los senadores Alberto Weretilneck, Magdalena Solari, Juan Carlos Romero y los diputados Eduardo 'Bali' Bucca, Ricardo Wellbach, Romina del Plá, Nicolás del Caño, José Luis Ramón y Alma Sapag

