A casi una semana del inicio de la vacunación contra el coronavirus, el presidente apeló a la responsabilidad social para frenar el rebrote. Por lo pronto, no hay cuarentena en Argentina. (Gentileza).-

El presidente Alberto Fernández advirtió que "el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe", al inicio de una semana en la que deberá definir nuevas medidas antes que finalice la esta etapa de la cuarenta. Los trascendidos son muchos, desde una cuarentena a un toque de queda, pero nada es oficial. En lugar de referirse a las acciones a tomar, el mandatario prefirió reforzar su pedido de responsabilidad social y señaló, especialmente, a los jóvenes.

Esta mañana, durante el acto de lanzamiento de las primeras 30 obras del 2021, Fernández se refirió al repunte de casos de coronavirus en el país. "Debemos guardar todas las normas de protocolo necesarias para que no se expanda la enfermedad del modo que lamentablemente estamos viendo que se expande”, pidió.

Para el presidente, la clave es la responsabilidad social y, en este sentido, apuntó a los jóvenes: "todos los datos indican que es allí donde tenemos el mayor problema”.

Resaltó que es necesario que entiendan el riesgo, no solo por su propia salud sino porque se convierten en vectores de contagio. "Tal vez los jóvenes no sean los que más padecen la enfermedad a la hora de enfermarse, pero son personas necesarias para contagiar a adultos mayores que definitivamente, cuando se contagian, no la suelen pasar bien, la suelen pasar muy mal”, reforzó.

La tendencia decreciente de nuevos casos de coronavirus se detuvo en todo el país y en muchas regiones la curva comenzó a ascender, confirmó hoy la Secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, durante el reporte nacional. Mañana, incluso, el gobernador bonaerense Axel Kicillof se reunirá con intendentes de la provincia para analizar la situación sanitaria, sobre todo en centros turísticos.

Vizzotti aseguró que el Ministerio de Salud trabajará esta semana con todas las jurisdicciones "para analizar las tendencias y las causas" del aumento de contagios.

Responsabilidad social quiere decir cuidarnos nosotros para de ese modo cuidar al que tengo al lado. Porque si esto no pasa el riesgo de que todo vuelva a paralizarse existe y nadie quiere en la Argentina que eso pase” explicó el presidente Alberto Fernández esta mañana.