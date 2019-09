Fernández advirtió que si gana los primeros años de gobierno serán complejos

El candidato a presidente del Frente de Todos (FdT), Alberto Fernández, admitió esta noche que los primeros años de su eventual mandato serán complejos porque recibirá una "economía muy diezmada y destruida" con un "escenario internacional poco fácil", pero aseguró que la sociedad debe "tener la tranquilidad de que quien gobierna no va a ir sobre la gente".

El candidato del FdT aclaró que no habló en contra de las petroleras que explotan la formación neuquina de Vaca Muerta, sino que planteó la necesidad de generar tecnología propia para la industria hidrocarburífera.

"No hablé en contra de la industria petrolera. Cristina hizo muy bien las cosas en Vaca Muerta y Macri las continuó", remarcó.

"Hay que seguir con esta politicas y atraer el capital transnacional para desarrollar Vaca Muerta, es obvio", remarcó el candidato.

Además, Fernández negó la posibilidad de promover una reforma constitucional y reiteró que en caso de ganar las elecciones impulsará un acuerdo multisectorial de "180 días" para "recomponer salarios sin que esto signifique aumento de la inflación".

Sobre ese propósito, dijo que espera hablar mañana con el presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Miguel Acevedo, en tanto que el miércoles viajará a Tucumán para reunirse con sectores industriales.

En declaraciones al canal TN, el postulante del kirchnerismo amplió que buscará "acuerdos con los industriales, el campo y los que trabajan".

"El Gobierno además redujo a la mitad el Producto Bruto Interno (PBI)", continuó el candidato kirchnerista. En esa línea, aclaró que, en caso de llegar al Sillón de Rivadavia, pagará la deuda externa: "Le dije a la Mesa de Enlace que debemos ser socios: la Argentina necesita dólares para pagar y ellos pueden exportar".

En ese escenario, mientras su espacio le exige al Gobierno declarar la emergencia alimentaria, Fernández comparó: "Nos enorgullece producir comida para 400 millones de personas, pero no podemos resolver el hambre en la Argentina". Sin embargo, rechazó para eso reformar la Constitución Nacional: "No hay que cambiarla, pero necesitamos otro contrato social porque es inadmisible que haya hambre".

Por otra parte, Fernández reveló parte de una charla que tuvo en privado con Macri: "Le dije que me parecía necesario pone un feriado bancario ante la situación económica, pero lamentablemente se fueron u$s3000 millones. Luego sí implementaron controles cambiarios".

En tanto, el compañero de fórmula de Cristina Kirchner reiteró su crítica sobre el Poder Judicial: "La Justicia no funciona como Dios manda sino como ordena el poder de turno, pero no voy a hacer política en los tribunales. Para mí, Cristina es una perseguida política. Yo me voy a ocupar del trabajo, la deuda y el hambre".

Por último, Fernández confirmó su presencia en los dos debates presidenciales con el resto de los candidatos, uno en Santa Fe y otro en la ciudad de Buenos Aires: "No le encuentro el sentido, pero la ley nos obliga a ir".