Quién era el hombre que murió en el accidente sobre Ruta 22: quedó atrapado en su auto, tenía 73 años y era de Regina

Este domingo 14 de junio ocurrió un fatal accidente sobre la Ruta 22, a la altura de Godoy en Río Negro. Las primeras informaciones confirmaron que un hombre murió atrapado dentro de su vehículo, el cuál se incendió producto del impacto. Hoy, lunes 15, los familiares de la victima confirmaron su identidad.

Si bien aún no se conoce la mecánica del hecho, una de las versiones que se investigan plantean que el auto iba en dirección a General Roca, perdió el control al realizar un sobrepaso e impactó contra el guardarrail.

Según pudo confirmar este medio, la víctima fatal es Alberto Hugo Vidal Zúñiga. Un hombre de 73 años oriundo de Villa Regina. A través de redes sociales su hermano le dedicó un sentido posteo:

Con mucha pena y tristeza comunicamos el trágico fallecimiento de mi querido hermano Alberto Hugo Vidal Zúñiga Q.E.P.D en la ciudad de Villa Regina Argentina. Nelson Vidal, hermano de la víctima.

Las últimas despedidas a Alberto Zuñiga se llevaran adelante hoy lunes a las 12 en el cementerio de Villa Regina.

Cómo fue el accidente en el que murió un hombre sobre la Ruta 22, cerca de Godoy

Según las primeras informaciones brindadas por la Policía a este medio, el accidente ocurrió cerca de las 19 del domingo 14 de junio en inmediaciones a la localidad de Godoy.

El hombre, que viajaba solo, circulaba en dirección a General Roca cuando por motivos que se investigan pierde el control del vehículo y termina impactando contra el guardarrail central. Las hipotesis indican que habría habido una maniobra de sobrepaso previo al impacto.