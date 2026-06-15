El puerto San Carlos de Bariloche tendrá amarres y será navegable

La estructura del puerto San Carlos actualmente no es utilizada por embarcaciones y hay un proyecto para retomar el plan original de puerto navegable. Foto: Marcelo Martinez

El puerto San Carlos se reconvertirá y volverá a su idea original. A más de 40 años de su construcción, el intendente Walter Cortés anunció que se empezará con el dragado para que puedan acceder embarcaciones, con la idea de hacer un “puerto libre”, navegable y con amarres administrados por la Municipalidad.

Durante años se mencionó una imposibilidad definida por la Parques Nacionales para realizar paseos turísticos por el lago Nahuel Huapi partiendo desde el puerto del centro de la ciudad, ubicado a pocos metros del Centro Cívico. Sin embargo, habría gestiones del gobierno municipal para destrabar el impedimento y avanzar en reconvertir su uso como puerto deportivo.

“Será un puerto libre de utilización, para que tenga embarcaciones y puedan ir a la isla Huemul”, dijo Cortés hace unos días cuando repasó las obras municipales y los proyectos en carpeta. Luego, agregó ante la consulta de este diario, que el dragado de 20 metros está definido y la proyección es tener amarres para embarcaciones por un canon que el Municipio cobrará y cuyos recursos serán destinados para mantener y embellecer el puerto y las inmediaciones.

Actualmente hay amarres para dejar las embarcaciones en predios privados del lago Nahuel Huapi que cotizan altos valores.

El municipio interviene las inmediaciones del puerto San Carlos para hacer un paseo peatonal. Foto: Marcelo Martinez

El municipio empezó meses atrás por las tareas de embellecimiento con la extensión de veredas para establecer un paseo peatonal que conectará la zona de las letras corporeas, el edificio el puerto, pasará por la Casa del Deporte y continuará por la costa hasta el Club de Pesca y Caza.

La seguridad de la zona está a cargo de Prefectura Naval Argentina, que tiene dependencias en el predio del puerto y ya patrulla con un vehículo liviano.

Cortés dijo que a futuro creará un área específica para administrar el puerto, mientras tanto comenzará las tareas con personal municipal y Prefectura.

Solo Prefectura tiene pequeñas embarcaciones en el puerto San Carlos. Foto: Marcelo Martinez

La idea es reactivar el puerto de la mano de la isla Huemul que también está en los planes municipales para volver a realizar excursiones y paseos turísticos, una vez que se mejoren los senderos y construya la infraestructura para ofrecer servicios. Uno de éstos será un restaurante que el intendente ya anunció que será cedido a los veteranos de Malvinas.

En la gestión anterior, el intendente Gustavo Gennuso tuvo un proyecto para generar una marina en el puerto, pero administrada por una empresa estatal, que no tuvo el visto bueno del Concejo Deliberante.

En el gobierno actual, el intendente tras asumir desmanteló el Centro Municipal de Arte, Ciencia y Tecnología que se había montado en el edificio central, donde ahora hay un espacio amplio para realizar actividades culturales. Mientras que le dio uso a la parte inferior de la estructura -que durante muchos años fue un espacio de recitales- la que se readaptó en oficinas municipales y se trasladaron varias áreas administrativas que antes funcionaban en edificios alquilados.