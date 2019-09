"Filósofa punk", historia, poesía, lecturas y más en la Feria del Libro de Roca

Esther Díaz presenta hoy su libro “Filósofa punk. Una memoria” (2019, Ariel), en el marco de la Feria Municipal del Libro de Roca. La presencia de la filósofa y ensayista sobresale entre las actividades del anteúltimo día de la denominada “Primavera de las letras”, que se desarrolla en el Museo Municipal de Bellas Artes y adyacencias (ver aparte).

En este libro de memorias Esther Díaz repasa su vida a partir de retazos del pasado que intercala con el presente para dar lugar a una narración en carne viva, y apuesta por una escritura de “parresía” donde habla de su infancia, de abusos, violencias y sexualidad, así como de su formación académica y lo que tuvo que dejar por la avidez del estudio. La parresía es una forma de hablar con franquezas y quien la utiliza, señala la definición, dice la verdad; en este libro, la filósofa de 80 años, reconocida por su tono contracultural, su crítica a la epistemología tradicional, sus clases de Pensamiento Científico en el CBC de la UBA y por sus más de treinta libros publicados.



Filósofa Punk” es un proyecto que la ensayista y docente tenía hace más de 20 años, pero al que se dedicó después de la muerte de sus dos hijos, en los últimos cuatro años. En una reciente entrevista con Télam, Díaz cuenta que sintió tras la publicación de libro: “Fue un gran alivio. Siento que recuperé el sufrimiento perdido: en los últimos años se murieron mis dos hijos, me jubilé de las universidades. El sufrimiento en sí mismo no tiene valor, el cristianismo le dio un valor para dominarnos mejor pero en sí no sirve para nada. Como diría Spinoza ‘es una pasión triste’. A mi me tocó sufrir muchísimo, un poco por mis elecciones, la culpa por no haber dedicado más tiempo a mis hijos por haberme abocado a la carrera. Ahora ya no es una carga para mí, recuperé ese sufrimiento. Yo ya tengo un fondo de vacío con la muerte de mis hijos pero te diría que siento una serenidad. Los que escribimos una memoria, consciente o inconscientemente, tenemos la fantasía de que de alguna manera permanecemos”.

Lo que podés hacer este sábado en la feria del libro

15 a 17:30 Taller Socioliterario: Escribir el amor. Coordina Fabio Lacolla. (Sala “Juan Sánchez)

16:30 Grupo Girasoles presenta: Historias con Girasoles. Cuentos y canciones para toda la familia. (Globa)

18:30 Presentación: “El aula feroz. Para escribirte mejor”, de Estefani Vicens. Libro producido entre docentes y estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNCo. (Sala “Juan Sánchez”)

19:30 Presentación: “Relatos de la cronohistoria”, de Fabiola Soria

19:30 Presentación: “Filósofa punk. Una memoria”, de Esther Díaz. Charla /debate con la autora. (Globa de Uruguay y Sarmiento)

20hs. Presentación: “De Cadencias y Canabis”, de Graciana Miller. (Sala “Juan Sánchez”)

20:30 Conversatorio: Leer desde la cuna. Participan: Betina Cositorto, Directora de Editorial Nazhira, Karina Brovedani, Prof. en Psicopedagogía y Coord. Del EQuip Técico de los CECIS; Diana Vázquez, Lic. En Servicio Social y Directora de Promoción Social; Sara Croza y Patricia Iñurrategui, voluntarias del Rincón de Lectura “Sara Croza” del Hospital López Lima. (Sala “Juan Sánchez”).

21:30 “La parte honda del río”, con Juan Solá y Neyén Morra. Textos y Música. (Globa de Uruguay y Sarmiento)

Espacio Infantil

16hs Te cuento, te leo. Cuentos, poesías, nanas y canciones. Programa Primera Infancia.

18hs Taller de cuentos, por Paula Sanhueza. Taler municipal para toda la familia.