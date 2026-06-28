«La más alta del año»: a qué hora se verá la luna de Fresa y por qué tendrá un brillo único en la Patagonia

El cielo nocturno del sur argentino se prepara para un espectáculo astronómico imponente en el cierre del mes. Este lunes 29 de junio de 2026, la naturaleza regalará un nuevo plenilunio conocido popularmente como la «Luna de Fresa». Sin embargo, lejos de ser una fase más en el calendario, este evento tendrá una particularidad geométrica que beneficiará de manera directa a los observadores de la Patagonia.

Al tratarse de la primera Luna Llena posterior al solsticio de invierno, el satélite natural recorrerá una trayectoria mucho más elevada de lo habitual en el firmamento del hemisferio sur, lo que permitirá apreciarla con una nitidez descomunal durante gran parte de la noche en la Patagonia, siempre que las condiciones meteorológicas y la nubosidad acompañen.

Horario exacto: cuándo y cómo ver el fenómeno en Neuquén y Río Negro

Para quienes quieran agendar el momento ideal y preparar las cámaras o binoculares, los principales observatorios del país confirmaron el cronograma del evento:

El punto cúlmine: la Luna alcanzará el 100% de su iluminación astronómica este lunes 29 de junio a las 20:57 (hora de Argentina).

la Luna alcanzará el 100% de su iluminación astronómica este (hora de Argentina). Ventana de observación: El satélite se apreciará prácticamente completo y gigante también durante las noches del domingo 28 y el martes 30 de junio , ofreciendo un margen de tres días para disfrutar el despliegue.

El satélite se apreciará prácticamente completo y gigante también durante las noches del y el , ofreciendo un margen de tres días para disfrutar el despliegue. La hora de oro: Los especialistas recomiendan fijar la mirada hacia el horizonte justo después del atardecer. En ese instante, la densidad de la atmósfera terrestre genera un efecto óptico que tiñe al satélite de tonalidades anaranjadas y rojizas, ideal para los aficionados a la fotografía.

El mito del color: ¿Por qué se la llama «Luna de Fresa»?

A pesar de las expectativas que genera su denominación en las redes sociales, la Luna no se volverá de color rosa ni rojo. El nombre proviene de las tradiciones ancestrales de los pueblos originarios de Norteamérica (como los Algonquinos), quienes utilizaban los ciclos lunares como un almanaque natural. El plenilunio de junio marcaba el momento exacto para comenzar la cosecha de las frutillas silvestres.

En otras culturas europeas, este mismo fenómeno es bautizado como «Luna de Miel» o «Luna de Rosa», coincidiendo con la época de bodas y el florecimiento de los campos en el hemisferio norte, donde actualmente transitan las primeras semanas del verano.