Con ayuda de buzos, el EPAS realiza el mantenimiento en los sistemas de bombeo del río Limay: «Tareas complejas»

Hay tareas de mantenimiento en los sistemas de bombeo ubicados en el río Limay, Foto: Gentileza Neuquén Informa.

El Ente Provincial de Agua y Saneamiento (EPAS) lleva adelante un plan de mantenimiento preventivo sobre los sistemas de bombeo ubicados en el río Limay, en toda la extensión de Neuquén. En los trabajos, participan buzos profesionales.

El organismo indicó que la inversión destinada a estas tareas supera los 46 millones de pesos y tiene como objetivo garantizar el correcto funcionamiento de los equipos que abastecen de agua potable a la ciudad capitalina.

Sobre qué puntos de Neuquén serán las tareas de mantenimiento del EPAS

El EPAS señaló que durante un período de diez días llevará a cabo tareas de rutina sobre los equipos de bombeo emplazados en Balsa Las Perlas, Calle Anaya, Leguizamón y Río Grande.

Las intervenciones incluyen operaciones subacuáticas a cargo de buzos profesionales, quienes tienen a su cargo la extracción de los equipos sumergidos en el río.

Una vez retiradas, las bombas son trasladadas a los talleres del EPAS, donde se les realiza un mantenimiento integral, amplió el organismo. «Se trata de una tarea fundamental para preservar equipamiento que opera de manera ininterrumpida, las 24 horas del día, los 365 días del año», se marcó.

Tareas del EPAS en la temporada invernal

El plan de mantenimiento preventivo se desarrolla durante la temporada invernal, período en el cual el consumo de agua potable en la ciudad registra una disminución. Esta planificación responde a la necesidad de retirar los equipos e intervenirlos en los talleres del organismo, lo que implica una reducción temporal de la capacidad de producción durante el lapso que dura el operativo.

Luciano Bautista, gerente de Producción de Agua Potable de Neuquén capital, enfatizó la relevancia de estas acciones: “Para nosotros es fundamental llevar a cabo estas acciones, que impactan de manera directa en el 20% de la capital, pero que además resultan clave para mantener el equilibrio del sistema con el agua que aporta el Sistema Mari Menuco”.

Asimismo, el funcionario subrayó el rol del personal del EPAS en la ejecución de estas tareas: “Es un trabajo que, en gran parte, es realizado por personal propio del organismo, que pone en juego todos sus conocimientos para llevar adelante tareas complejas con equipos de gran porte y peso. Este tipo de inversiones son claves para garantizar el suministro de agua potable para la capital”, destacó.