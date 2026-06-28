Robó un auto mientras la dueña compraba en Cipolletti, escapó y fue recuperado tras un operativo

Un rápido operativo policial permitió recuperar un automóvil que había sido robado el sábado por la noche en Cipolletti. El vehículo fue localizado pocos minutos después de la denuncia, en la zona del canal de Circunvalación y Esmeralda, tras un despliegue coordinado de móviles de la comisaría 79.

El hecho ocurrió alrededor de las 22, cuando una mujer descendió de su auto para realizar una compra en un comercio ubicado en la esquina de Turrín y Jorge Newbery. Según se informó, dejó el vehículo encendido y con la llave colocada. En ese momento, un hombre aprovechó la situación, subió al rodado y escapó rápidamente en dirección al barrio Mapu.

La rápida búsqueda permitió recuperar el vehículo

Al advertir el robo, la propietaria dio aviso inmediato a la Policía. Desde la comisaría 79 se irradiaron las características del automóvil y la dirección de fuga a todos los móviles que patrullaban distintos sectores de la ciudad.

Con esa información, los efectivos iniciaron un recorrido por las posibles vías de escape. Minutos después, uno de los patrullajes ubicó el vehículo en las inmediaciones del canal de Circunvalación y Esmeralda, donde quedó frustrada la maniobra del delincuente.

A partir del hallazgo, se iniciaron las actuaciones correspondientes para avanzar con la investigación del hecho.

La importancia de denunciar de inmediato

Desde la fuerza destacaron que la rápida comunicación de la víctima y la coordinación entre los móviles fueron determinantes para localizar el automóvil en un corto lapso.

El procedimiento permitió recuperar el rodado pocos minutos después del robo y dar una respuesta inmediata a un delito que se concretó en cuestión de segundos.