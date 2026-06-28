Disparaban desde un vehículo en Bariloche, los interceptó la Policía y secuestraron un arma de fuego
El procedimiento fue realizado por personal de la Comisaría 42 durante la madrugada del domingo, luego de una denuncia telefónica. Los dos ocupantes del vehículo quedaron imputados por portación ilegal de un arma de fuego.
Dos personas de nacionalidad paraguaya fueron detenidas durante la madrugada de este domingo luego de ser denunciadas por efectuar disparos al aire mientras circulaban en un Nissan Versa. En el procedimiento, personal de la comisaría 42 secuestró una pistola calibre 9 milímetros.
El operativo se inició a partir de un llamado telefónico que alertó sobre un vehículo que transitaba por calle Soldado Olavarría, cuyos ocupantes realizaban detonaciones con un arma de fuego.
El procedimiento policial
Los efectivos interceptaron el automóvil e identificaron a sus ocupantes. Durante la intervención advirtieron, a simple vista, la presencia de un arma dentro del habitáculo.
Este domingo por la mañana se realizó la requisa del vehículo y se secuestró una pistola calibre 9 milímetros que estaba oculta debajo del asiento del conductor.
Por disposición de la Justicia, ambos ocupantes quedaron imputados en una causa por portación ilegal de arma de fuego. Además, el Nissan Versa fue secuestrado en el marco de la investigación.
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