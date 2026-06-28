Disparaban desde un vehículo en Bariloche, los interceptó la Policía y secuestraron un arma de fuego

Dos personas de nacionalidad paraguaya fueron detenidas durante la madrugada de este domingo luego de ser denunciadas por efectuar disparos al aire mientras circulaban en un Nissan Versa. En el procedimiento, personal de la comisaría 42 secuestró una pistola calibre 9 milímetros.

El operativo se inició a partir de un llamado telefónico que alertó sobre un vehículo que transitaba por calle Soldado Olavarría, cuyos ocupantes realizaban detonaciones con un arma de fuego.

El procedimiento policial

Los efectivos interceptaron el automóvil e identificaron a sus ocupantes. Durante la intervención advirtieron, a simple vista, la presencia de un arma dentro del habitáculo.

Este domingo por la mañana se realizó la requisa del vehículo y se secuestró una pistola calibre 9 milímetros que estaba oculta debajo del asiento del conductor.

Por disposición de la Justicia, ambos ocupantes quedaron imputados en una causa por portación ilegal de arma de fuego. Además, el Nissan Versa fue secuestrado en el marco de la investigación.